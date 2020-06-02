В челябинских гипермаркетах тестируют кассиров на коронавирус

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2 июня 2020, 11:47 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

В гипермаркете Metro Cash&Carry провели тестирование на коронавирус кассиров и сотрудников, работающих с покупателями.

Напомним, с инициативой о добровольном тестировании сотрудников предприятий выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В гипермаркете Metro анализы сдали 20 человек. Дважды в день врач измеряет им температуру, все кассиры используют современные средства защиты — перчатки, экран-маски, очки.

По словам Татьяны Худяковой, управляющей торговым центром в Metro-Челябинск, особое внимание уделяют безопасности покупателей. В торговом зале установлены приборы для обеззараживания воздуха, на полу — специальная разметка для соблюдения социальной дистанции.

«Для клиентов установлен стенд у входа, где расписаны требования правительства Челябинской области по поводу масочного режима, — рассказывает Татьяна Худякова. — Кроме этого, у нас представлены дезинфицирующие средства для рук, те, кто забыл маску дома, могу купить ее бесконтактным способом в специальном аппарате».