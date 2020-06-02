Россия - тайное акционерное общество? Закупки Росгвардии, ФСО и «Роскосмоса» планируют засекретить​

Пресс-служба Министерства финансов РФ опубликовала текст обновленного законопроекта. Ведомство предлагает засекретить закупки силовых ведомств и «Роскосмоса».
Закупки Росгвардии, ФСО и «Роскосмоса» должны проводиться в закрытой электронной форме, считает Минфин. В настоящее время засекречены госзакупки Минобороны, ФСБ и Службы внешней разведки.
Годом ранее Росгвардия предлагала скрыть свои закупки «для унификации подхода». ФСО просила сделать торги закрытыми из-за «террористической угрозы». «Роскосмос» предлагал засекретить закупки в ракетно-космической отрасли из-за рисков утечки информации и для борьбы с санкциями.
Минфин представил поправки в законодательство о закупочной деятельности в феврале 2020 года и позже доработал документ после поручений первого вице-премьера Андрея Белоусова и вице-премьера по строительству Марата Хуснуллина.
Ведомство предлагает:
- унифицировать требования к извещениям о закупках и заявкам, отменить избыточные и устаревшие требования;
- разрешить проводить конкурсы на строительство с упрощенной заявкой: без детального описания оборудования и стройматериалов при наличии проектно-сметной документации.
По словам премьер-министра Михаила Мишустина, в настоящее время соблюсти условия закупки важнее, чем конечный результат, а должно быть наоборот.
- Ускорить обмен информацией между банками и электронными площадками и сократить срок подачи ценовых предложений при проведении электронного аукциона.
Это позволит начать торги на электронном аукционе уже через два часа после окончания подачи заявок, рассчитывают в ведомстве.
Среди новых предложений Минфина:
- перенести этап подачи ценовых предложений в начало процедуры и допускать участников к торгам до того, как заказчик проверил, соответствует ли товар или услуга требованиям;
- перевести процедуры исполнения контракта (приемка и т.п.) и обжалования в электронную форму;
- разрешить главам регионов определять единственных подрядчиков на строительство.
Во избежание срыва контрактов в законопроекте предложено допускать к закупкам только тех участников, которые ранее уже исполняли контракты в размере не менее 20% от стоимости будущей закупки;
- установить минимальный размер обеспечения не менее 10% от начальной (максимальной) цены контракта;
- дать поставщикам право обжаловать решение заказчика об одностороннем отказе от контракта в ФАС. Но заказчик не будет обязан учитывать решение ФАС после рассмотрения жалобы.
Законопроект предлагает сделать банки и региональные гарантийные организации субъектами контроля в сфере закупок. Отдельные его положения касаются финансовой нагрузки на исполнителей:
- раздельное обеспечение по контрактам жизненного цикла - сначала на создание объекта, потом на срок его эксплуатации;
- возможность обеспечения заявок гарантиями ВЭБ.РФ, а при закупках у малого бизнеса - региональными гарантийными организациями.
Сообщается, что законопроект внесен на рассмотрение в правительство. Госдума примет решение по нему в весеннюю сессию.