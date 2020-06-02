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«Это избирательная карательность», глава Якутска выступила в защиту шамана, которого пытаются «упечь» в психиатрическую клинику

, 11:27 [ «Аргументы Недели» ]

«Это избирательная карательность», глава Якутска выступила в защиту шамана, которого пытаются «упечь» в психиатрическую клинику

Глава Якутска Сардана Авксентьева на своей странице в соцсети «ВКонтакте» назвала «избирательной карательностью» преследование Александра Габышева, который называет себя шаманом-воином и который уже дважды устраивал походы на Кремль, чтобы "изгнать Путина".

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Сегодня, 2 июня, городской суд Якутска должен рассмотреть иск о принудительной госпитализации Габышева в республиканский психоневрологический диспансер на лечение. Авксентьева пишет, что ждет судебного вердикта «с интересом».

«Неважно шаман он или нет, это не мне решать, да и в городском сообществе отношение к этому разное. Но абсолютному большинству из нас не нравится избирательная карательность в отношении одного человека с несчастной судьбой. На мой взгляд, сегодня в якутском правосудии может возродиться практика, когда с формулировкой „переоценка личности“ любого человека могут направить на принудительное лечение. Каждый из нас, уверена, знает пару-тройку таких в городе», — написала глава города.

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