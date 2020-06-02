Власти Нижнего Тагила решили отменить парад Победы в городе 24 июня

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2 июня 2020, 11:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tagilcity.ru

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Фото: Инстаграм Владислава Пиняева.

В Нижнем Тагиле не будет Парада Победы 24 июня. Об этом заявил глава города Владислав Пинаев.

По словам мэра, эпидобстановка в муниципалитете не способствует проведению массовых мероприятий, поэтому парад в Нижнем Тагиле состоится позднее.

Сообщается, что подготовка к проведению парада в городе шла полным ходом. Мэрия даже договорилась с предприятием «Уралвагонзавод» об участии в параде новейшей техники.

26 мая президент России Владимир Путин приказал главе Минобороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению Парада Победы 24 июня. При этом он поручил исключить любые риски для здоровья участников парада.