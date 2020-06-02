За сутки в России скончались 182 человека с коронавирусом

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2 июня 2020, 10:48 [ «Аргументы Недели» ]

пробирка, Robin Utrecht/Keystone Press Agency

За сутки в России скончались 182 человека с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставили во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

В частности, 71 пациент за прошедшие 24 часа скончался в Москве, 22 – в Московской области, 11 – в Дагестане, 10 – в Санкт-Петербурге, 7 – в Нижегородской области.

В оперштабе добавили, что с начала пандемии коронавируса нового типа в Российской Федерации жертвами заболевания стали 5 037 человек.

За минувшие сутки в России зарегистрировали 8 863 новых случая заражения COVID-19.