В Екатеринбургской епархии выступили против автомобильных номеров с кодом региона 666

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2 июня 2020, 10:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсант

Замена автономера. Фото: соцсети

ГИБДД сможет присваивать транспортным средствам номера с новыми трехзначными кодами регионов.

Органы ГИБДД смогут присваивать автовладельцам номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9, в то время, как сейчас коды могут начинаться только с цифр 1 и 7.

К примеру, Москва сможет использовать код 999, 277 и другие, Санкт-Петербург – 778, 278, Рязанская область – 662, Астраханская область – 330 и так далее.

Когда проект только разрабатывался, приводился пример Свердловской области, где ГИБДД сможет выдавать номер серии 666.

«Они плохо подумали, прежде чем такое предлагать», – заявил секретарь епархиального совета Екатеринбургской епархии игумен Вениамин Райников, добавив, что прежде чем выходить с какими-то инициативами, «надо советоваться, как указано в Священном Писании».

Кроме этого, против нововведений выступили производители знаков, поскольку, по их мнению, цифры 2, 3, 4, 5, 6 и 9 не вмещаются в место, отведенное для кода региона.