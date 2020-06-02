Коронавирус 2 июня: Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины, ВОЗ призывает оставаться начеку

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2 июня 2020, 09:46 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

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К утру 2 июня общее количество зараженных коронавирусом в мире составляет 6 374 577 человек, число выздоровевших — 2 907 982, погибших – 379 243. «Аргументы недели» делятся самыми актуальными новостями к этому часу.

– Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса. Это 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, все прошли обследование и тестирование. Испытания планируется провести на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института ведомства, где ранее изучали вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного синдрома. Заезд первой группы военных-добровольцев для обследования и подготовки к эксперименту намечен на 3 июня.

– Стабильность числа зараженных в России на уровне 9 тыс. человек в день может быть связана с недостаточностью противоэпидемических мер, заявил РБК доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. «У меня нет уверенности, почему статистика держится примерно на одном уровне. Возможно, играет роль то, что улучшается диагностика. Но это не очень вероятная вещь. Скорее всего, недостаточно хорошо работают противоэпидемические меры», — сказал он.

– Каждый день в Москве проводится около 85 тыс. различных исследований на наличие у горожан коронавирусной инфекции, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова в эфире федерального канала. «Если говорить о ПЦР, то это примерно 50 тыс. в сутки. Если к ним добавлять ИХЛА- анализ крови из вен, то это еще 35 тыс. совершенно других людей. То есть примерно 85 тыс. тестов в сутки Москва на сегодняшний день делает», – уточнила заммэра. Также в столице проведено 150 тысяч КТ-исследований пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию. В 60% случаев компьютерные томографы выявили признаки вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.

– Расслабляться рано. В ВОЗ не видят никаких фактов, указывающих на то, что коронавирус нового типа стал менее патогенным. «Мы должны быть исключительно внимательными и не поддаваться иллюзии, что вдруг вирус по собственному желанию решил стать менее патогенным. Этого не произошло», – отметил глава программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майк Райан.

– В Англии с понедельника впервые с начала пандемии коронавируса открылись некоторые детские сады и школы для детей, учащихся в первом и шестом классах, а также в подготовительном классе. При этом необходимо соблюдать несколько важных правил: не более 15 человек в классе, которые должны находиться на достаточном расстоянии друг от друга, соблюдение социального дистанцирования на переменах, измененное расписание, сведение до минимума совместного использования предметов детьми.