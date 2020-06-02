Зачем проходить курс профессиональной гигиены перед лечением зубов

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2 июня 2020, 09:36 [ «Аргументы Недели» ]

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Врач-стоматолог, хирург-имплантолог и ортопед клиники «Dental Оpera» Рамиль ИСКЕНДЕРОВ рассказала о том, зачем перед лечением зубов в клинике нужно проходить курс профессиональной гигиены у врача-гигиениста и объяснил, что вообще из себя представляет «профессиональная гигиена».

«Через 2 часа после чистки на зубах образуется мягкий налет, который можно удалить обычной щеткой и пастой, – говорит ИСКЕНДЕРОВ. – Однако в труднодоступных местах зачастую не удаётся прочистить и со временем налёт уплотняется, превращаясь в бляшку, которую нельзя удалить в домашних условиях. Пропитываясь минералами слюны, бляшка превращается в зубной камень, снять который можно только специальным оборудованием на приёме у врача-стоматолога».

Скопление зубных отложений приводит к воспалению тканей, окружающих зуб – дёсен и костной ткани альвеолы, к возникновению кариеса, воспалению вокруг имплантов (периимплантит).

Чтобы избежать кариеса, гингивита, пародонтита, продлить срок службы пломб и других искусственных конструкций, необходимо периодически проводить профессиональную гигиену полости рта.

«Профессиональная гигиена полости рта — это комплекс мер направленных на удаление мягкого и твёрдого над- и поддесневого зубного налёта, – отмечает врач-стоматолог. – Для этого используют профессиональную пасту с щеточкой, ультразвуковой скалер, пескоструйный аппарат air-flow.

Эту процедуру желательно проводить до лечения, так как порой скопление большого числа налёта и зубного камня затрудняют диагностику кариеса, не позволяет оценить состояние твёрдых тканей зуба и окружающих мягких тканей. Также в зубных отложениях находится большое количество болезнетворных бактерий, что затрудняет создание благоприятных условий в полости рта во время лечения и поддерживает воспаление, если оно есть».