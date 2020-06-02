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«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье

, 08:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Гидрометцентр

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье
дождь в Москве, pixabay.com

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности на территориях Москвы и Московской области. Метеорологи полагают, что он будет сохраняться до полудня среды, 3 июня.

Синоптики уточнили, что погодные условия в столичном регионе сегодня и в первой половине дня завтра будут потенциально опасными.

Подчеркивается, что "желтый" уровень опасности в Москве и Подмосковье объявлен из-за порывистого ветра.

Отметим, что в настоящий момент в некоторых районах столичного региона идет довольно сильный дождь.

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