Дети нуждаются в любви!

Аргументы Недели → Общество 13+

2 июня 2020, 02:09 [ «Аргументы Недели» ]

1 июня на Радио Romantika прошел благотворительный радиомарафон «Калейдоскоп добра», призванный привлечь внимание взрослых к проблемам тех, за кем будущее. В этот день в эфире радиостанции говорили только о добре. На связи со слушателями были президент благотворительного фонда «Линия Жизни» Фаина Захарова, президент благотворительного фонда «Бюро Добрых Дел» Анна Чупракова, генеральный директор благотворительного фонда «Подарок ангелу» Анастасия Приказчикова. Раскрутить «калейдоскоп добра» помогали и популярные артисты, знаменитые телеведущие, выдающиеся спортсмены. Денис Клявер, Виктория Дайнеко, Стас Пьеха, Рита Дакота, Тутта Ларсен, Ирина Слуцкая, Юлия Костюшкина, Наталья Подольская, Анна Плетнева, Ханна поделились яркими воспоминаниями из своего детства, рассказали о секретах воспитания и счастливых моментах, которые испытали, став родителями.

Президент благотворительного фонда «Бюро Добрых Дел» Анна Чупракова, открывая радиомарафон, отметила, что сегодня в российских детских домах в основном живут подростки: из пятнадцати ребят двенадцать человек – дети в возрасте старше 12 лет. Кандидаты в приемные родители нечасто рассматривают их для усыновления и опеки. Остается и проблема возврата из приемных семей в социальные учреждения ребят этой возрастной категории. Сказывается слабая подготовка новых родителей к проживанию в их семье ребенка-подростка.

– Нужно выбрать хорошую школу приемных родителей, отучиться и как следует взвесить свои силы, свой ресурс, прежде чем принять ребенка в семью, – дала совет всем, кто хотел бы попробовать сделать такой шаг, Анна Чупракова. – И если, узнав все предстоящие сложности, вы все еще готовы стать приемным родителем – отлично. Остались сомнения, лучше отложите решение. Это тоже будет правильно. Неизменно возникнут и сложные ситуации с ребенком, но как приемная мама и сотрудник фонда скажу, главное, с кем нужно работать – это с самим собой, над своей душой, психикой.

Жизнь у детей, и не важно – приемные они или нет, по мнению Тутты Ларсен, должна быть такой, чтобы их не нужно было защищать от взрослых.

– Мы часто требуем от детей совершенства и перфекционизма, будучи сами несовершенны и не слишком успешны, – заметила телезвезда, мама троих детей. – Вместо наказаний и каких-то санкций родителям нужно учиться выстраивать с ними дружеские, доверительные отношения. Надо понимать, что дети – маленькие люди, которые также совершают ошибки, имеют собственное мнение, собственный характер и право на свои желания. Появление ребенка в семье кардинально меняет привычный уклад жизни, несет дополнительные сложности и затраты, но в то же время – это обретение счастья и укрепление отношений.

– Дочь настолько наполнила нашу семью, настолько придала смысл. Это наш лучик света, – поделилась певица и фотомодель Ханна. – Если раньше были какие-то негативные моменты, и они постоянно давили, то сейчас ее присутствие в жизни делает все сложности абсолютно неважными. Есть только счастье.

В эфире Радио Romantika звезды вспоминали и о том времени, когда сами были детьми. Так, слушатели узнали, что Викторию Дайнеко во дворе называли «Сирена» за то, что она громко визжала, и что будущая певица променяла балетную школу на эстрадную студию, отправившись с подружкой за компанию на кастинг.

– Меня попросили спеть и взяли. Целый месяц обманывала маму, что хожу на занятия по балету, а потом она обратила внимание на мои слишком чистые белые носочки. Тогда я стала выходить в них в подъезд и топтаться в коридоре, – призналась певица. – Сейчас жалею, что не окончила балетную школу. Но в детстве в какой-то момент мне стало неинтересно. Возможно, это был конфликт с педагогом, который вместо первой линии поставил меня на вторую. Не то что я не люблю проигрывать, но, наверное, когда что-то делаю не лучше всех, для меня это теряет смысл.



Стать балериной был шанс и у семилетней Тутты Ларсен, но прозанимавшись месяц, она подралась с девочкой в балетном классе и была отчислена, а солистка группы «Винтаж», как оказалось, сбежала из музыкальной школы и потом даже не открывала дверь преподавателю.

– Я очень любила музыку и легко поступила в музыкальную школу. Но сольфеджио не любила, эти занятия казались мне занудными. Поэтому и сбежала из музыкальной школы, – призналась Анна Плетнева.

Стасу Пьехе очень нравился музыкальный коллектив его знаменитой бабушки Эдиты Станиславовны, и он любил тусоваться с ее музыкантами.

– Я был такой сын полка, – откровенничал музыкант. – Мы в домино резались, какие-то челленджи придумывали. Например, донеси из пельменной во рту пельмень. И я нес его через весь Мурманск.

Говорили в эфире и о людях, детях и семьях, чьи примеры мотивируют на самые искренние и добрые поступки. Бывает, что на долю крохи и родителей выпадает так много испытаний, что впору сказать, что это карма, судьба. Но есть те, кто может взять и подарить им надежду на счастье. У подопечных фонда «Линия жизни» одна общая мечта – чтобы все плохое осталось позади. Более 15 лет фонд помогает тяжелобольным детям по всей России стать здоровыми. Начав деятельность с развития в стране эндоваскулярной кардиохирургии, сегодня «Линия жизни» работает и в других направлениях: эндопротезирование, лазерная хирургия, коррекция деформации черепа, ИВЛ в домашних условиях. Фонд финансирует высокотехнологичные операции, медицинские исследования, приобретение дорогостоящего медицинского оборудования, оперативное лечение детишек с серьезными диагнозами, как принято говорить, особенных детей.

Они и на самом деле таковы, поскольку сильнее многих, знают цену каждому прожитому дню и искренне радуются победам. Во время радиомарафона «Калейдоскоп добра» президент фонда «Линия Жизни» Фаина Захарова рассказала о 9-летней Даше, которая шесть лет борется с онкологией головного мозга. Около 20% подопечных фонда – из многодетных семей, и Даша как раз входит в их число. За свои малые годы она уже пережила многое – не одну химиотерапию, лучевую терапию, а сейчас проходит дорогостоящий курс протонной терапии. И верит, что скоро сможет вернуться в школу, вновь будет посещать кружок танцев, да и вообще сможет забыть обо всех пережитых ужасах. Программы фонда уже помогли улучшить качество жизни более 11 200 тяжелобольных детей, а благодаря марафону Радио Romantika, возможно, получится исполнить мечту маленькой Даши и еще многих ребят.

– Сегодня, когда представители бизнес-структур, а именно они выступают главными благотворителями, сами столкнулись с трудностями, поддержка обычных людей невероятно актуальна, – отметила президент фонда «Линия Жизни» Фаина Захарова. – Количество детей, которые нуждаются в помощи, к сожалению, не уменьшается. Как им помочь? Мы можем помочь, помогая вместе.

К тому же добро всегда возвращается бумерангом, а человек, который совершает добрые поступки, становится счастливее. В этом на собственном примере убедилась певица, автор песен Рита Дакота:

– День защиты детей для меня особенный день. В свое время к этому празднику я делала благотворительный проект «Нежность» – так называется одна из моих песен. Участвовавшие в нем слушатели легально качали песню, а вырученные деньги поступали в приют «Домик для мамы», где проживают беременные и молодые мамы с грудными детишками, оказавшиеся в трудной ситуации.

О малышах с ДЦП, о том, что они ничем не отличаются от обычных ребят, за исключением лишь того, что в большей степени нуждаются во внимании и человеческом участии, рассказала генеральный директор фонда «Подарок ангелу» Анастасия Приказчикова. В этом году фонд также открыл программу помощи взрослым с церебральным параличом, которую готовил три года, а пандемия помогла форсировать события и в сжатые сроки разработать эффективную онлайн-программу.

– Во время карантина наши реабилитационные центры были вынуждены приостановить работу, но мы ввели онлайн-программы, в ходе которых социальные педагоги, психологи, логопеды-дефектологи продолжают и сами заниматься с детьми, и обучают родителей, а также работают со взрослыми, – поделилась Анастасия Приказчикова. – Нет худа без добра, обстоятельства заставили активизироваться. Мы оперативно включили все свои ресурсы, собрали специалистов и начали работать онлайн. Это направление будет важно и впоследствии, поскольку у нас есть семьи, которые живут в самых удаленных уголках страны и не могут постоянно приезжать в реабилитационные центры.

– Дети – самое главное счастье на планете для любого человека, – уверен Денис Клявер. – Песня «Когда ты станешь большим» родилась не просто так, это некий месседж с моей стороны как родителя. Мне хотелось, чтобы люди чаще задумывались об истинных ценностях, а не занимались их девальвацией.



– Давайте вспоминать про наших деток как можно чаще, а не один день в году, – пожелала спортсменка и телеведущая Юлия Костюшкина. – Беречь их и защищать, ведь они – цветы жизни, безмерное счастье и божье благословение. А всем, у кого еще нет малышей, желаю – пусть они скорее появятся!

– Дети нуждаются в любви, в такой любви, которая отдает им все. Но в то же время они должны знать, что родители для них – авторитет, – констатировала двукратный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая.

– Мы должны все делать для того, чтобы наши детки были счастливы, росли в любви и гармонии, чтобы их никто и никогда не обижал, – резюмировала певица Наталья Подольская.

Самую яркую точку в радиомарафоне Радио Romantika поставил Артемий, их первенец с Владимиром Пресняковым-младшим, которому на днях должно исполниться пять лет. Он тоже присутствовал во время эфира и сказал: «А знаете, что самое главное? Это любить до конца старости. Маму с папой, всех родных и няню».

Благотворительные марафоны в День защиты детей стали для Радио Romantika доброй традицией. Побуждая своих слушателей к дружбе и созиданию, доброте и состраданию, радиостанция проводит их уже на протяжении семи лет, и неизменно они находят отклик в сердцах миллионов, и даже замечены на высоком уровне – названы лучшими социальными проектами России.

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