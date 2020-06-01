Депутаты приступили к формированию повестки двух сессий

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1 июня 2020, 23:08 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Спикер Законодательного Собрания Юрий Бурлачко провел еженедельную планерку, на которой парламентарии обсудили повестки двух предстоящих сессий – внеочередной и очередной.

Ожидается, что на пленарном заседании, которое состоится 10 июня, депутатский корпус определит дату выборов губернатора Краснодарского края, а также примет постановление о развитии агропромышленного комплекса региона за последние пять лет.

Говоря о состоянии АПК, спикер кубанского парламента отметил, что в сельском хозяйстве наблюдается положительная динамика, и главная сейчас задача ее сохранить, несмотря на целый ряд неблагоприятных внешних факторов. По мнению спикера ЗСК, положение дел в отрасли во многом зависит от того, какая господдержка оказывается сегодня аграриям.

- Эта тема, как вы помните, поднималась недавно Президентом Владимиром Владимировичем Путиным на совещании по ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. А буквально на днях состояние агропромышленного комплекса Кубани мы обсуждали и с губернатором Вениамином Ивановичем Кондратьевым. В этом году, на мой взгляд, наши аграрии особенно нуждаются в помощи. Негативное влияние на отрасль оказала и пандемия коронавируса, и аномальные весенние заморозки, и нехватка влаги в почве, заставившая аграриев пересевать тысячи гектаров. Законодательным Собранием уже разрабатывается ряд документов, направленных на поддержку селян, - подчеркнул Юрий Бурлачко.

На очередной сессии кубанского парламента, которая состоится в двадцатых числах июня, в числе значимых вопросов депутаты планируют рассмотреть постановление о ходе исполнения краевого закона об аквакультуре. В настоящее время в регионе сложилась непростая ситуация в области рыбоводства, требующая принятия неотложных мер для обеспечения эффективного использования водных ресурсов. Документ направлен на обеспечение производства рыбной и иной продукции аквакультуры.

На сессии депутаты обсудят также изменения в региональный закон о транспортном обслуживании жителей Кубани легковыми такси. Корректировки предполагают внесение в паспорт авто с электродвигателем экологического класса машины.

В рамках очередного пленарного заседания парламентарии рассмотрят предлагаемые ко второму чтению поправки в документ, регулирующий организацию проведения капремонта в многоквартирных домах, и в закон «О налоге на имущество организаций». Он предусматривает понижение ставок налога на имущество организаций для отдельных категорий налогоплательщиков. Инициатива была внесена в краевой парламент губернатором Кубани и направлена на улучшение инвестиционного климата в регионе.

В повестку сессии включены вопросы, касающиеся систематизации нормативных правовых актов в сфере недропользования, профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Депутаты рассмотрят постановления о выполнении краевой госпрограммы «Казачество Кубани» и о результативности Дней муниципальных образований в ЗСК, подведут итоги реализации мероприятия по краевым творческим конкурсам среди талантливой молодежи в сфере средств массовых коммуникаций.