Собянин отметил важное значение голосования по Конституции 1 июля

Аргументы Недели → Общество 13+

1 июня 2020, 21:10 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Собянин, globallookpress.com, © Komsomolskaya Pravda

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что голосование по изменениям Конституции РФ является временем, когда граждане должны принимать важные решения. Об этом он написал в блоге на своем персональном сайте.

«Сегодня президент объявил о проведении голосования по изменениям Конституции. Кажется, что нам сейчас не до этого. Пандемия, проблемы с экономикой, какие уж тут голосования. Действительно, проблемы есть, и проблемы серьезные. Но непринятые решения тоже являются серьезной проблемой», - написал мэр Москвы.

По его словам, пандемия коронавируса выявила не только сильные стороны гражданского общества и героизм медиков, но также проблемы в организации медицины, науки, региональном управлении.

«И мы понимаем, что это не самое страшное испытание из возможных в нашем беспокойном и нестабильном мире. Поэтому самое время принимать решения, которые помогут избежать проблем не столько сегодня, сколько завтра, в будущем. Загодя готовиться к любым вызовам и быть сильными, независимыми, несмотря на все невзгоды. Тогда успех всегда будет с нами и нашей страной. Любимой Россией», - обратился к жителям столицы Сергей Собянин.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля 2020