Российских губернаторов обеспечивают богатые родственники

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1 июня 2020, 21:37 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Согласно декларациям, многим из российских губернаторов неслыханно везет на состоятельных родственников. Кто их только не содержит - это и супруги, и старенькие матери и даже тещи.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко зарабатывает более 6 млн рублей в год. Судя по новой декларации доход его жены - 16,3 млн рублей. При этом в собственности семьи губернатора находится квартира площадью 305 кв м. рыночной стоимостью около 200 млн рублей. Жена губернатора владеет и загородной недвижимостью: 46 соток и дом в поселке «Медное озеро».

По информации ЕГРН, земля Ирине Дрозденко досталась в собственность от ООО «Хонка-парк». Класс недвижимости можно оценить, вспомнив о главном объекте резиденции беглого украинца Виктора Януковича. Дом «Хонка», где он жил, получил название от построившей его одноименной финской компании.

Несколько лет назад Ирина Дрозденко входила в число миллиардеров, живущих в Ленинградской области. Она владела акциями порта Усть-Луга. Доходы от продажи акций недостроенного порта губернаторскую декларацию не затронули.

По данным базы ЕГРЮЛ, в настоящее время акциями Усть-Лужской ПТК владеют четверо физических лиц, троих из которых СМИ подозревают в родственных связях с губернатором Александром Дрозденко. Жена главы региона - индивидуальный предприниматель - предоставляет услуги гостиниц, и является совладелицей благотворительного фонда и двух компаний в Кингисеппе, работающих в сфере недвижимости. В 2018 году Усть-Лужская ПТК выиграла 22 тендера, 20 из которых проводила Кингисеппская таможня (Ленинградская область).

Ростовский губернатор Василий Голубев обеспечил свою семью квартирами в Москве. Согласно данным ЕГРЮЛ, его сын Алексей - соучредитель пяти компаний, занимающихся управлением недвижимостью в Ростовской области и Подмосковье. В Москве Алексей Голубев владеет квартирой площадью 157,2 кв м в «Доме управления делами президента» стоимостью около 60 млн рублей.

У племянника ростовского губернатора Максима Голубева есть квартира в ЖК «Шуваловский» на Ломоносовском проспекте. Стоимость ее составляет порядка 50 млн рублей.

Дочери главы Ростовской области Светлане принадлежит квартира в Плотниковом переулке рядом со Старым Арбатом площадью 134,5 кв м, которая оценивается примерно в 115 млн рублей. Супруга губернатора Ольга Голубева владеет малой долей акций «Стройтрансгаза» Геннадия Тимченко, который активно работает в Ростовской области.

Официальные доходы главы Крыма Сергея Аксенова в 2018 году составили 2,9 млн рублей, его супруги - 13 млн рублей. На нее записано все имущество семьи: три квартиры, шесть нежилых помещений и немецкий автомобиль BMW 750 LI XDRIVE. Самым богатым членом этой семьи, похоже, является его теща Людмила Добрыня, имеющая квартиру за 400 млн рублей в элитном районе Москвы. Согласно выписке из Росреестра, на которую ссылаются СМИ, на Добрыню оформлена квартира площадью 234 кв м, расположенная в ЖК Barkli Plaza на Пречистенской набережной.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин с января 2016-го проживает в квартире площадью 135,7 кв м в престижном доме на улице Карла Маркса. Так распорядилось квартирой Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области, на 100% принадлежащее региональному комитету по управлению имуществом и полностью подконтрольное самому губернатору.

О нынешнем замминистра промышленности и торговли Дмитрии Овсянникове мы узнаем теперь только в связи со скандалом, устроенном им в аэропорту Ижевска. Но еще недавно севастопольские СМИ интересовались, на какие доходы он оплачивает арендуемую им жилплощадь в городе-герое, которым некоторое время управлял.

В декларации Овсянникова указан доход - 2 млн 572 тыс руб. Его жена заработала в 2018 году 800 тыс руб. Согласно декларации, в собственности у губернатора земельный участок площадью 2 363 кв м, 162-метровый жилой дом и квартира площадью 59 кв м. Дмитрий Овсянников владеет автомобилем Lexus GX 460, мотоциклом Yamaha, лодкой, двумя снегоходами и парой прицепов. В собственности Екатерины Овсянниковой находятся три квартиры площадью от 83 до 89 квадратных метров, автомобиль Mersedes Benz ML 350 и снегоболотоход. Недвижимость семьи относится к Ижевску, откуда Овсянников прибыл в Севастополь, а там в пользовании семьи был указан дом площадью 501 кв м, квартира в 87 кв м. Из каких доходов небогатый экс-губернатор платил за их аренду - до сих пор остается загадкой.