Продажи ювелирных изделий в России с марта по май 2020 года упали на 50% по отношению к аналогичному периоду 2019 года

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1 июня 2020, 19:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото: pixabey

В России за период эпидемии обвалились продажи ювелирных украшений. Если рассматривать изделия из серебра, то больше всего спрос упал на серьги. С марта по май 2020 года их реализовали на 61% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение на 60% наблюдается в отношении серебряных колец.

Примерно так же в 2020 году просел рынок золотых изделий. Продажи цепочек и подвесок из этого драгоценного металла упали на 62% по отношению к аналогичному периоду 2019 году. Чуть меньше кризис затронул золотые кольца и браслеты, их стали реализовывать меньше на 53% и 52% соответственно.

Также случилось колебание цен на ювелирные изделия. Самые значимые изменения произошли в сегменте золотых браслетов — их средняя цена упала на 14%.