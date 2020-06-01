В России заразились коронавирусом больше 400 тысяч человек

Количество заразившихся COVID-19 в России превысило 400 тысяч. Таковы данные ресурса Worldometers.
Психологический барьер в 400 тысяч Россия преодолела накануне. Российские медики уже диагностировали 414 878 случаев заражения коронавирусом.
Выздоровевших насчитывается 175 877. Умерли от COVID-19 около пяти тысяч человек — этот показатель достиг отметки 4 855 человек.
По количеству заразившихся Россия находится на третьем месте. Она уступает Бразилии и Соединенным Штатам.
На самом деле, ситуация находится под контролем. Уровень смертности от коронавируса в России гораздо ниже, чем во многих других странах.