В России заразились коронавирусом больше 400 тысяч человек

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1 июня 2020, 17:49 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

антикоронавирусная обработка на границе России на фото из архива автора

Количество заразившихся COVID-19 в России превысило 400 тысяч. Таковы данные ресурса Worldometers.

Психологический барьер в 400 тысяч Россия преодолела накануне. Российские медики уже диагностировали 414 878 случаев заражения коронавирусом.

Выздоровевших насчитывается 175 877. Умерли от COVID-19 около пяти тысяч человек — этот показатель достиг отметки 4 855 человек.

По количеству заразившихся Россия находится на третьем месте. Она уступает Бразилии и Соединенным Штатам.

На самом деле, ситуация находится под контролем. Уровень смертности от коронавируса в России гораздо ниже, чем во многих других странах.