Врачи пройдут бесплатную реабилитацию в научно-оздоровительном комплексе «Журавли»

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1 июня 2020, 17:13 [ «Аргументы Недели» ]

Российский ученый и генеральный директор Научно-оздоровительного комплекса «Журавли», профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Магомед Хабибович Магомедов рассказал «Аргументам недели» о благотворительной программе реабилитации для врачей, которая стартует в июле.

– Уважаемый Магомед Хабибович, благодарим, что согласились ответить на наши вопросы. Многие россияне были тронуты в марте Вашей реакцией на события в мире и готовностью помочь людям и в частности, системе здравоохранения Республики Дагестан, когда Вы еще за месяц до начала эпидемии предложили безвозмездно использовать площадку и мощности НОК «Журавли» для размещения и лечения больных COVID нашей страны.

– Здесь нет ничего удивительного. Мы все видели, как остро развивалась ситуация с эпидемией коронавируса в мире, нарастало число заболевших и умирающих в разных странах, не хватало мест для размещения больных в медицинских учреждениях. Было понятно, что дагестанцев, активно вовлеченных в последние годы в международную миграцию с целью учебы, работы, лечения или просто путешествий, беда вряд ли обойдет стороной. Думаю, что в таких условиях очень важна согласованная работа власти, бизнеса, ученых, врачей и каждого человека. Полагаю, многие были готовы предложить свою помощь тогда и сделать все возможное для спасения людей.

– Теперь Вы проявляете новую инициативу, предлагая благотворительную реабилитацию для врачей. Как Вам пришла в голову такая идея?

– Мы готовимся к приему и реабилитации врачей уже на протяжении двух месяцев. Ряд ведущих врачей нашей страны еще несколько недель назад получили приглашение пройти реабилитацию и восстановиться вместе со своими врачами в нашем Научно-оздоровительном комплексе «Журавли», расположенном в Республике Дагестан, на берегу Каспийского моря. Мы с Вами знаем, что многие врачи работали, рискуя своим здоровьем, а некоторые и ценой своей жизни спасали людей в тяжелейших условиях, когда мир еще не знал, как надо лечить, какова природа новой болезни. Боль коснулась и нас, мы тяжело переживали потерю нашей родственницы Патимат Асхабовой, которая ушла в 52 года. Она заболела, работая в красной зоне в одной больниц города Махачкалы.

В условиях невероятных нагрузок и стресса, риска заразиться самим и заразить членов своих семей, тяжелейшей психологической атмосферы переживания ежедневных смертей, многие врачи заболели и нуждаются в серьезной реабилитации и поддержке. Мы обсуждаем это с рядом российских медицинских и научных учреждений и готовим совместно с ним программу реабилитации. Думаю, что расположение на изолированной прекрасно благоустроенной территории на берегу Каспийского моря создаст дополнительные условия для оздоровления. Будем рады видеть врачей и медперсонал всей нашей страны в наших стенах.

– Сколько человек может принять комплекс и на какой срок?

– Мы планируем принимать по 60 человек группами на 7-10 дней с 1 июля по 1 сентября 2020 года. По нашим расчетам, это где-то 500 человек за 2 месяца. Может быть, мы увеличим срок реабилитации, но это зависит не только от нашего желания. При финансовых возможностях хотелось бы пролонгировать программу реабилитации на три года.

– Мне довелось услышать о Вашем комплексе во время проведения Всемирного конгресса по клиническому питанию, который Вы возглавили и где принимали участие представители 27 стран мира. В связи с этим хочу спросить, люди находящиеся на реабилитации, могут воспользоваться бесплатно вашей кухней, или питание будет за их счет? Кто является спонсором и кто финансирует все это?

– Все расходы по проживанию, реабилитации и питанию берет на себя НОК «Журавли». Спонсоров других у нас пока нет, мы надеемся что они будут, мы хотим, чтобы они были, но даже если нет – мы проведём это на высшем уровне, можете не сомневаться. Одной из важных составных частей реабилитации и оздоровления является специальная система правильного и лечебного питания, предлагаемая Центром питания НОК «Журавли» совместно с ведущими нутрициологами и диетологами нашей страны и других стран. Мы сейчас общаемся с ведущими специалистами более чем 27 стран мира. Хочу ещё заметить, пища у нас самая вкусная и полезная в том числе и благодаря нашим поварам и технологам, а также ингредиентам самого высокого класса, которые мы используем для её приготовления.

– А почему с 1 июля, а не с 1 июня?

– Мы полагаем, что врачи еще не совсем освободились, карантин будет продолжаться еще какое-то время.

– Я слышал, что в «Журавлях» идет строительство грандиозного Парка памяти и славы. Что там намечается? Не могли бы про это рассказать?

– Поскольку 2020 год объявлен Президентом нашей страны Владимиром Путиным годом памяти и славы, мы и назвали этот комплекс Парком памяти и славы. Туда входит фонтан «Матерям журавлей мира», уникальный свето-динамический (поющий) фонтан, памятник детям, погибшим во Второй мировой войне. Мы сейчас готовим дополнительно мемориал памяти врачей, погибших при спасении людей от коронавируса. Его завершение планируется к сентябрю. До конца года мы все запустим.

– У Вас проходит много международных конференций, встреч, разного рода мероприятий. Мне интересно, планируются ли какие-то мероприятия, посвященные теме коронавируса?

– Мы подали заявку на проведение Международной научно-практической конференции по COVID в следующем году в «Журавлях». Кроме того, нам пришлось перенести запланированную на 2-5 сентября 2020г. Всероссийскую конференцию с международным участием «Биомехатронные системы» на следующий, 2021-й год. Институт искусственного интеллекта МГУ им М.В.Ломоносова и научная группа по биомехатронике механико-математического факультета МГУ оказывают нам содействие в этой деятельности.

– Как говорится, своя рубашка ближе к телу и потому спрашиваю – а журналисты, особенно телевизионщики, которые выполняя свой профессиональный долг, т.е. освещая ратный труд медицинских работников, сами пострадали от коронавируса, не могут у Вас проходить реабилитацию?

– Хорошая идея! Вы совершенно правы, в зоне риска находились и многие журналисты. Мы готовы включать в каждую группу этой программы по несколько представителей и Вашей братии, количество согласуем.