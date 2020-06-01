TikTok как пятая власть: кем и для чего используется молодежная платформа?

Аргументы Недели → Общество 13+

1 июня 2020, 17:01 [ «Аргументы Недели», Кристина Устьева ]

Китайское приложение TikTok, фото соцсети

Вот уже четыре года китайское приложение TikTok является популярной платформой для создания роликов. С каждым годом она расширяется: теперь можно не только записывать забавные клипы под любимые треки и участвовать в вирусных челленджах, но и смотреть видео с полезными лайфхаками, рецептами, доступными объяснениями.

Приложение пользуется большим успехом у людей возраста 13-25 лет, поэтому представители органов власти, культуры и образования стали все чаще общаться с молодым поколением через него. Школьные учителя, которые в шутливой форме объясняют сложную тему, университетские лекторы, снимающие короткие видео о пересдачах и хвостах- все это стало уже не вызывает удивления. О том, кто еще и с какими целями использует эту платформу,- в материале «Аргументов недели».

Пандемия коронавируса оказала огромное влияние на переход общения в онлайн-формат. В связи с этим многие органы власти выбирали «мостик», который смог бы связать их с населением. Чтобы не потерять часть молодого электората, «Единая Россия», КПРФ ЛДПР и «Справедливая Россия» и другие партии начинают чаще проводить конференции, обсуждения в популярных соцсетях и на различных платформах.

«Основной упор мы сделаем на существующие онлайн-площадки социальных сетей, YouTube и TikTok. Ставим себе целью повышение вовлеченности потенциальных избирателей в партийные и общественные процессы»,- заявили в «Зеленой альтернативе.

TikTok успешно начинает осваивать и РПЦ. 11 мая 2011 года появился проект «Батюшка онлайн», который предполагал ответы на вопросы по Ветхому и Новому Завету, по особенностям мирской и православной жизни в онлайн-режиме, преимущественно в социальных сетях и на онлайн-конференциях. Проект рассчитан на привлечение внимания молодого поколения к церкви, к православной вере, поэтому TikTok начал также осваиваться священнослужителями из-за широкого охвата аудитории. Так, первым священником-тиктокером стал Святослав Шевченко из Благовещенска. До этого он снимал видео на YouTube и отвечал на вопросы православных в мессенджерах. Контент его представляет смесь поучительных видео с ответами на вопросы, «добрые» шутками над грешниками, атеистами или маловерными. Около 70% аудитории относится к такому формату “проповедей” положительно и нейтрально.

«Мир Интернета- принципиально иное пространство, глобальная сеть, которая открывает новые возможности. И, конечно, священники должны быть там, где их паства»,- пояснил отец Святослав.

Еще одним любителем TikTok является священник из Краснодарского края Евгений Подвысоцкий. На эту платформу он выкладывает ролики, в которых достаточно быстро и доходчиво объясняет суть религиозных обрядов и праздников. Например, поясняет, какого человека можно назвать атеистом, рассуждает на тему гаданий, дает советы для мирной семейной жизни и обустройству быта. Особенностью его является и то, что отец Евгений позволяет своей 14-ти тысячной аудитории узнать немного больше о жизни самих священников и церкви, чтобы избежать недопонимания или слухов. Подвысоцкий рассказывает о зарплате священнослужителей, о ныряниях в прорубь во время Крещения и о будних церковной жизни.

«Я решил, что при помощи соцсетей молодежи будет проще объяснить базовые вещи»,- утверждает священник.

Школьные учителя и репетиторы, профессора и доктора наук также не пренебрегают TikTok и используют платформу для привлечения внимания к своему предмету, объясняя сложные и скучные темы простым языком с использованием шуток. Одним из самых популярных школьных учителей-тиктокеров можно считать Николая Милованова. Этот учитель физики и репетитор имеет аудиторию, которая насчитывает около 122 тыс подписчиков. Квантовые частицы, число «ПИ», меры длины, фигуры, формулы - все эти сложные для понимания многих школьников вещи Николай представляет с помощью коротких запоминающихся стишков и импровизированных движений.

«Моя фишка- объяснять сложные вещи простым языком. Общаюсь с молодыми ребятами и вижу, что некоторым могу быть полезен. Мне безумно приятно, когда мне пишут что-то в духе «Я так долго не мог этого запомнить! А благодаря вам все встало на полочки»,- признается физик.

Время развития новых технологий требует быстрой адаптации и перехода в онлайн-режим. Однако с TikTok были связаны и скандалы: представителей платформы уличили в завышении показателей реальной популярности сети.

Насколько формат TikTok можно назвать успешным и влиятельным - покажет время.