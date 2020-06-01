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Психолог: как летом создать позитивное настроение

, 16:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

Психолог: как летом создать позитивное настроение
фото: pixabey

Психолог Алена Никольская рассказала, как в летний период получить много позитивных эмоций после режима самоизоляции. Она отмечает, что есть большая вероятность того, что у россиян не будет возможности поехать за границу. 

Эксперт предлагает «просто выйти подышать воздухом в парке или устроить на балконе уютный уголок, где можно читать, делать упражнения по утрам». В случае наличия автомобиля, можно выехать за город. Утром и вечером не повредят пробежки в парке или по набережной. И не стоит забывать о прогулках в лесу, где можно получить дополнительный заряд бодрости.

По мнению специалиста, позитивному настрою способствуют новые увлечения, и даже новые покупки.  Чтобы ощутить все приятное, которое имело место в течение дня, Никольская советует завести «дневник благодарности». 

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