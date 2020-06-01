ЕСПЧ определило границы жестокого обращения с детьми

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1 июня 2020, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]

Юристы «Комитета против пыток» проанализировали работу Европейского суда по правам человека. Международная организация очень часто рассматривает заявления детей, пострадавших от жестокого обращения.



Международный суд уточнил минимальный порог жестокости в отношении к ребёнку. Согласно международному праву, на несовершеннолетнего нельзя оказывать даже психологического давления. Суд также рекомендует правоохранительным органам не задерживать родителей в присутствии детей.



Глава международной практики правозащитной группы «Агора» Кирилл Коротеев считает, что российскому руководству во избежание ошибок важно наблюдать за решениями международного суда. Тогда и уменьшится количество жалоб в ЕСПЧ.



К примеру, правительство Франции и Швеции регулярно отслеживают работу европейской судебной системы. Это позволяет руководству государств отстаивать свою правовую позицию на более профессиональном уровне, избегая истерик и недопонимания.



ЕСПЧ будет в ближайшее время будет рассматривать жалобы российских подростков, пострадавших от действий сотрудников правоохранительных органов во время проведения митингов в Москве. Несовершеннолетние были избиты в 2019 году, а уголовного дела в отношении полицейских возбудить не удалось.



