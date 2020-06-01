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Кравцов: эпидемиологическая ситуация в РФ позволяет начать детский отдых с 1 июля

, 14:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Кравцов: эпидемиологическая ситуация в РФ позволяет начать детский отдых с 1 июля
лагерь "Артек", Server Amzayev/Russian Look

Глава Министерства просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов ранее сегодня сообщил, что эпидемиологическая ситуация на территории страны позволяет начать детский отдых уже с 1 июля.

В эфире онлайн-фестиваля "Большая перемена" Кравцов уточнил, что в настоящий момент имеются все предпосылки для старта детского отдыха в июле, в частности, в федеральных оздоровительных центрах.

Глава Минпросвещения в понедельник, 1 июня, уточнил, что необходимо тщательно следить за эпидемиологической ситуацией в России.

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