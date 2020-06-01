Принято решение: рядом с памятником Освободителям в Риге поставят чертово колесо

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1 июня 2020, 14:20 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Колесо обозрения, фото соцсети

Столичное самоуправление Латвии сообщило, что литовская компания ООО «RRR Operators» получила право на строительство колеса обозрения рядом с памятником Освободителям. В обозримом будущем рядом с местом памяти тем, кто победил в самой жестокой войне, будет, простите «развлекуха».

Решение о праве на застройку участка рядом с памятником Освободителям сроком на 30 лет Рижская дума приняла в июле прошлого года. Сказано и сделано: литовская строительная компания уже победила в ходе аукциона.

Какие есть «подводные камни» в данном деле?

Балтийское бюро «Аргументы Недели» обратились к своему независимому источнику в Риге. Вот, что удалось выяснить…

«Я думаю, что эта литовская компания похожа на «липу». Подставная компания. Началось все с того, что года четыре обратно ( 2016 г) г-н Ушаков, он был тогда мэром, приехал из Казани… Был там по рабочим делам. Именно в Татарстане у него состоялась встреча с бизнесменами, которые желали иметь свое «дело» в Риге. Понятно, что любое строительство в столице Латвии не обходится без главы города. Дело это «курировал» сам Нил Ушаков. Более того, «выбиралось» место для строительства колеса обозрения. Сперва хотели установить его недалеко от памятника Свободы. Но это даже технически невозможно! Вы представляете сколько нужно собрать соответствующих документов: европейские сертификаты, разрешения и т.д. Если быть точным, то чертово колесо должно было стоять около памятника Райнису, рядом с православным храмом и художественной Академией. Это колесо закрыло бы собой все пространство. Зачем такая радость людям? Из этой затеи ничего не получилось! Позже «взгляд упал» на парк победы… Рядом с памятником Освободителям. Чья идея? Я думаю, что тут «приложил» руку Михаил Каменецкий из партии «Согласие». Вернее, его сын. Папа и дитяти уж очень рьяно проталкивали данный проект. Но вот тут были недовольны предприниматели из Татарстана. Я точно знаю, что когда мэр Риги стал Олег Буров, то «товарищ» из Казани лично прилетал на своем самолете к нему. Зачем? Думаю, что пытался договориться о строительстве колеса обозрения около памятника Райниса. Насколько знаю, место около памятника Освободителям бизнесмену не очень подошло. Он посчитал, что это будут зря потраченные деньги. Человек из Казани – серьезный человек. Он занимается производством спирта и вполне успешно. Разговор Бурова со бизнесменом закончился ничем. Но, кто будет отказываться от лакомого куска? Точно скажу, ни Каменецкий, ни его сын, конечно, не будут! Вот и появилась литовская фирма… Я не уверен, что это колесо мы увидим в обозримом будущем. Слишком с ним много технических проблем. Посмотрим…»