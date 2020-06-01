Кубань покинула топ-10 регионов по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

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1 июня 2020, 13:47 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Краснодарский край 31 мая занял 11 позицию рейтинга по числу заразившихся коронавирусом за сутки.

– Краю удается удерживать динамику заболевания на контролируемом уровне благодаря локализации очагов, эффекту ограничительных мероприятий, исключающих свободное перемещение инфицированных между муниципальными образованиями региона и бесконтрольное прибытие из других субъектов Российской Федерации, – отметили в министерстве здравоохранения региона.

Сохраняющаяся стабильная санитарно-эпидемиологическая обстановка позволяет говорить о перспективах открытия курортного сезона и дальнейшем поэтапном снятии ограничений в случае одобрения данных мер Роспотребнадзором.

Напомним, в Краснодарском крае выздоровели более 70% заболевших коронавирусом. Общее число жителей с подтвержденным диагнозом COVID-19 на сегодняшний день составляет 3908 человек.



