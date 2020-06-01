Как будет происходить голосование по Конституции

Аргументы Недели → Общество 13+

1 июня 2020, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]

В преддверии всенародного конституционного голосования никто не понимает, как будет происходить этот процесс. Было много разговоров, в итоге все запутались. То ли голосование будет проводиться по Интернету, то ли избирательные участки расположатся во дворах домов в целях соблюдения карантинных мер.



По сути, российское правительство решило обойти допустимые пределы закона при помощи зависимого депутатского корпуса и специфической работы Конституционного суда. Как пишет "Новая газета", для участников данного процесса созданы все условия, чтобы провести его, не опасаясь ответственности. В период эпидемии депутаты приняли множество поправок, в которых не может разобраться даже эксперт, не говоря о простом избирателе.

Конституционное жульничество заключается в манипуляции правительством компетенциями чиновников и представителей государственных ведомств.



С юридической точки зрения голосование будет представлять собой референдум, проводимый по особым правилам. Россия пока не готова к проведению дистанционного или какого-либо другого формата голосования. Никакие существующие электронные платформы не могут использоваться для избирательного процесса. Для начала требуется наладить прозрачность традиционного голосования. Только после этого можно говорить о цифровизации процесса.



