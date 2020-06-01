Коронавыборы в США: как Дональду Трампу победить новый вирус и остаться в Белом доме

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1 июня 2020, 11:46 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

Дональд Трамп, globallookpress.com, © Stefani Reynolds

Все государства, так или иначе, столкнулись с необходимостью решения вопросов, связанных с пандемией COVID-19. На США вирус нового типа обрушился в год президентских выборов.

Президентские выборы в Соединенных Штатах - это длительный процесс. Праймериз, съезды и дебаты превращают его в некий политический кризис. Наложение в 2020 году на эту разгоряченную общественную атмосферу двух новых дополнительных факторов - экономического кризиса и вспышки пандемии - не только изменило приоритеты обсуждаемых вопросов, но и сдвинуло общий предвыборный фокус всей кампании, концентрируя ее на одной центральной проблеме - противодействии коронавирусу.

«Все, что с таким трудом, при настойчивом противодействии со стороны демократов, в условиях ожесточенной политической борьбы накапливалось за годы президентства Трампа, и чем он так бахвалился на старте избирательной кампании (экономический подъем, сокращение безработицы), быстро ушло в песок. Спад экономики (4,5%) вместо подъема (3,5%), растущая безработица (свыше 40 млн) вместо 7 млн новых рабочих мест существенно поменяли тот фон, на котором она теперь стала разворачиваться. Отныне, когда от прежних достижений не осталось и следа, президенту пришлось выполнять новую миссию: перестраиваться и на ходу заново собирать внезапно растраченный предвыборный багаж», - отмечает директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

Трамп, изменив свой привычный график, приступил к борьбе с пандемией COVID-19. Регулярное информирование населения, организация тестирований, помощь штатам с поставками медицинского оборудования, масштабная программа поддержки граждан, закрытие границ, введение чрезвычайного положения - все необходимые меры президентом США были приняты. В условиях общей неготовности федеральных служб к отражению нового вызова Трамп сделал акцент на решении проблемы на местах, возложив значительную долю ответственности на губернаторов и налаживая при этом механизм тесного сотрудничества с ними.

Новая предвыборная тактика Трампа исходила из понимания того, что противники непременно воспользуются принципиально иной ситуацией, чтобы вновь атаковать его, но теперь уже не «за связь с русскими», а за неумение руководить страной в условиях борьбы с пандемией и неспособность оперативно решать сложные проблемы. Результаты опросов общественного мнения, которые еще прошлой осенью благоволили ему, прогнозируя поддержку 55% избирателей, в мае 2020 года принесли неутешительный результат – всего 35%. В такой ситуации успешная борьба с коронавирусом может оказаться залогом успеха самого Трампа.

Что касается демократов, то их миссия на этих выборах состоит в том, чтобы дать последний бой ненавистному и необычайно стойкому противнику и во что бы то ни стало выселить его из Белого дома. По сути, это уже их третья (после расследования комиссии Роберта Мюллера и неудавшегося импичмента) попытка сместить действующего президента. Далеко не идеальный ставленник демократической элиты Байден, по сути, использует лишь тактику нападок на Трампа.

Противоборство между демократами и республиканцами всегда препятствовало какой-либо монополизации внутриполитического пространства в США. Именно эта особенность отражает неизменную специфику и прочность американского общества и позволяет в поисках компромисса сохранить исторически сформированную целостность системы.