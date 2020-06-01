Филипповский лес «дорос» до Верховного суда

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1 июня 2020, 11:27 [ «Аргументы Недели» ]

Народ против строительства мусорного полигона на территории Филипповского поселения, фото соцсети

Третий год «Аргументы недели» следят за событиями в Филипповском поселении Владимирской области. Эксперты считают, что исход «дела о филипповском лесе» наметит постановление заместителя Председателя Верховного Суда Олега Свириденко.

За последние три десятилетия Филипповское поселение Киржачского района превратилось из владимирской окраины в заметную северо-восточную рекреационную зону московской агломерации. Наряду с тремя десятками исторических деревень и сел здесь 82 садовых товарищества и коттеджных поселка. В теплое время года, при численности «прописанного» населения около 2,5 тысяч, в поселение съезжаются более 100 тысяч «дачников» из Москвы и Московской области. Для многих столичных пенсионеров газифицированные загородные постройки в Филипповском поселении давно стали местом фактического постоянного проживания.

Москвичей привлекают не только удобные выезды на несколько скоростных федеральных трасс, близость Филипповского поселения к российской столице и «Золотому кольцу». Филипповское поселение славится обширными лесами владимирской Мещеры. Здесь протекает чистейшая Шерна с множеством ее притоков, которые наполняются целебными родниками, известными со времен Сергия Радонежского. Филипповское поселение – территория Владимирской области с высокой нормой осадков, но грязи здесь не увидишь. Поселение расположено на песках. Геологи подтверждают, что их глубина доходит до ста метров.

В 2016 году на эту природную благодать свалилась беда. Российские миллиардеры Искандар Махмудов и Андрей Бокарев, через подконтрольное акционерное общество «Метровагонмаш», выкупили 1500 га столетнего филипповского леса. А вместе с партнерами из «Мосметростроя» элита российского бизнеса вознамерилась построить на приватизированном участке огромный полигон для захоронения отходов. Оформление купли-продажи состоялось благодаря тому, что в 2008 году, по заявлению «Метровагонмаша», филипповский государственный лес незаконно был зарегистрирован как земли промышленности. А в 2015 году, с одобрения тогдашней администрации Владимирской области, суд лишил Российскую Федерацию права собственности на 1500 га.

Филипповские активисты выяснили, что в 1967 году секретным распоряжением Совета Министров РСФСР 1500 га гослесфонда Филипповского лесничества были отведены государственному предприятию «Мытищинский машиностроительный завод» для строительства спецобъекта. Сам спецобъект занял 120 га. Остальные 92% всей площади закреплялись за заводом на условиях ведения лесного хозяйства и охраны леса. До октября 2018 года, когда распоряжение Совмина было рассекречено, не только общественность, но и государственные учреждения не были посвящены в важные условия отведения лесного участка.

Стараниями активистов-общественников вопрос о строительстве полигона ТКО в филипповском лесу обсуждался в Общественной палате Российской Федерации, в ОНФ. Совет по правам человека при Президенте России направил в Генеральную прокуратуру предложение о проверке обстоятельств приватизации 1500 га филипповского гослеса. Филипповскую ситуацию рассмотрел один из Научных советов РАН. Академики определили строительство полигона ТКО как запланированную экологическую катастрофу.

В конце 2018 года в борьбу за спасение филипповского государственного леса включились Департамент лесного хозяйства по ЦФО и Межтерриториальное управление Росимущества (г.Владимир). Основываясь на рассекреченном распоряжении Совета Министров РСФСР, они подали иски в Арбитражный суд Владимирской области по вновь открывшимся обстоятельствам. Их помощником, третьей стороной в суде, выступил Совет народных депутатов Филипповского поселения.

Ответчики в суде – три предприятия: АО «Метровагонмаш», АО «Мытищинский машиностроительный завод» и ООО «Экотехстрой Владимир», так или иначе связанные с Искандаром Махмудовым и Андреем Бокаревым, - не смогли предоставить суду доказательство правомочности превращения в кадастровых документах 1500 га филипповского леса в земли промышленности. Мало того, ни производители метровагонов, ни мытищинские машиностроители не убедили суд, что являются правопреемниками государственного завода, которому в 1967 году отводился участок гослесфонда.

К лету 2020 года строительство полигона ТКО в Филипповском поселении так и остается намерением. Вместо полигона приватизаторы леса получили вступившие в силу решения арбитражного суда. 1500 га возвращены собственнику - Российской Федерации. Подтверждена принадлежность участка к государственному лесному фонду. Договор купли-продажи 1500 га признан недействительным. Суд истребовал приватизированную территорию из незаконного владения. Росреестр зарегистрировал участок как земли лесного фонда, а областная власть внесла его в государственный лесной реестр. Кассационные жалобы ответчиков по одному из трех неблагоприятных для них решений не удовлетворены в Нижнем Новгороде Арбитражным судом Волго-Вятского округа. А потом и судья Верховного Суда Ирина Грачева отказала «Меровагонмашу» в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

На фоне множества историй борьбы российских граждан против строительства скандальных предприятий по обращению с отходами и безуспешных экологических протестов «дело о филипповском лесе» выглядит уникальным. Нигде более не известен пример союза общественности, государственных учреждений и органа местного самоуправления, отстаивающего интересы государства. Нет более другого примера, когда в судах всех уровней элита российского бизнеса проигрывает гражданскому сообществу, пусть даже подкрепленному усилиями органов государственного управления.

Поэтому, в российских группах экопротестов, в экспертном сообществе, Росимуществе и в органах лесного хозяйства, в Российской академии наук с интересом и тревогой следят за событиями в Филипповском поселении.

Скорее всего, несмотря на то, что еще двум решениям владимирских судей по «делу о филипповском лесе» предстоит пройти проверку в Арбитражном суде Волго-Вятского округа, итоговый вектор определит постановление, которое вынесет заместитель Председателя Верховного Суда Олег Свириденко. Ему направило жалобу акционерное общество «Метровагонмаш» и на постановление верховного судьи Ирины Грачевой, и на решение владимирского арбитража, восстановившее право собственности Российской Федерации на 1500 га филипповского леса. Олегу Михайловичу предстоит определить, чем являются судебные выводы по «делу о филипповском лесе»: это промашки его коллег или подтверждение успеха реформы российской судебной системы.

В прошлом году группа российских ученых из московского и нижегородского университетов, командированная Благотворительным фондом «Центр охраны дикой природы», подтвердила уникальность государственного леса Филипповского поселения. В нем сохранились старовозрастные участки, произрастают десятки растений и обитают насекомые, птицы, занесенные в «Красные книги» Владимирской и Московской областей. Защитники леса живут в ожидании приговора Верховного Суда.

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