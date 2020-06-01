Эксперты просят Голикову и Мурашко «защитить» медиков до начала второй волны коронавируса

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1 июня 2020, 11:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: медики, Xinxua/globallookpress.com

Инициативная группа, в которую вошли врачи, медэксперты и благотворители, призвали вице-премьера Татьяну Голикову и главу Минздрава РФ Михаила Мурашко обеспечить работающих с коронавирусными больными средствами индивидуальной защиты до начала второй волны пандемии.

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В направленном письме авторы указывают на то, что сейчас в больницах наблюдается дефицит медицинских масок. Кроме того, инициаторы просят внести изменения в порядок закупки защитных средств, т.к. нынешняя система во время пандемии «парализует деятельность системы здравоохранения». Авторы призывают сделать это до осени, когда прогнозируется новая волна COVID-19.

Обращение подписали 28 человек, в том числе президент ассоциации производителей средств индивидуальной защиты Владимир Котов и директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.