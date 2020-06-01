Депутат МГД: Художникам граффити нужно предоставить специальные места в городском пространстве

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1 июня 2020, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]

Граффити в Москве, фото соцсети

Депутат Мосгордумы Мария Киселёва поддерживает появление граффити на улицах Москвы. Об этом она сообщила в беседе с журналистами «Аргументы и Факты».

По словам Марии Киселёвой, произведения художников граффити могут стать яркими акцентами, в том числе и с социальной направленностью, которые придадут и центру Москвы и спальным районам дополнительную индивидуальность.

При этом депутат отмечает, что речь идёт о том, чтобы предоставить художникам граффити специальные места в городском пространстве, где они могли бы заниматься творчеством.

«Понятно, что речь идёт не про хулиганство, когда кто что хочет на заборе написал, а имеется в виду, когда люди путём такого современного искусства воплощают своё творчество в жизнь, передают свою внутреннюю позицию. И, ни где попало, а в специально отведённых для этого местах. Благо, в Москве такие поверхности есть, и они уже используются, поэтому я приветствую такое направление», - сказала Мария Киселёва.

Мария Киселева напомнила, что в Москве уже организован конкурс для художников, работающих в стиле граффити. Центр организации дорожного движения Правительства Москвы объявил сбор заявок от художников, желающих украсить светофорные тумбы столицы. До 18 июня каждый желающий может подать свою заявку и, если окажется в разряде победителей, то сможет реализовать свою идею, а горожане будут любоваться ею.

«Хорошо, когда талант можно проявить в таком русле, когда это приносит определённую пользу. Это не только украшение, но и какой-то свой посыл можно донести. Лучшие работы будут выбраны путём голосования. Те, кто победит, смогут своё искусство отразить, изложить, отобразить на этих серых будках рядом со светофорами», - считает депутат.

Мария Киселева отметила, что тематика работ может быть абсолютно любой, ограничений для творчества нет, но при этом должен быть соблюдён ряд обязательных условий: нельзя нарушать законодательство РФ и права третьих лиц.

Также депутат выразила надежду, что для работ художников граффити найдется место не только в центре столицы, но и спальных районах.

«Мне бы например, хотелось, чтобы работы были также в районах Строгино, Крылатское, Кунцево, поскольку я от этих районов избиралась в Московскую городскую думу. Мне кажется, каждый хотел бы в своем районе увидеть чуть больше красок, больше творчества. Творчество меняет мир, делает нас лучше», - заключила Мария Киселева.