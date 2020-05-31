Товарищ Трамп, не приезжайте: американская политика «право имеющих», а мы просто в России

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31 мая 2020, 22:08 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

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У нас в стране правым быть, когда правительство ошибается, очень опасно. Надо соглашаться. Такой вот национальный характер – подумать о некоторой власти цензурно мало кто может, но порядки соблюдать надо. И решения принимать какие сказано. Загнивающий запад, как любят выражаться российские «патриоты», в этом аспекте не преуспел. Протест на протесте, открытые письма от глав графств с просьбой не приезжать президента в город в разгар пандемии и всякое отсутствие страха перед вышестоящими. Развратила в общем, свобода, американцев. Никого не боятся, недовольство высказывают, мнения свои, к которым, ишь ты, прислушиваются... В общем, удивляется сейчас русский человек. Разве можно так? Можно, но почему-то не у нас. А почему?

В двадцатых числах Трамп решил отправиться в тур по стране. У нас такое тоже случается: проверяет глава государства как дела на местах, ситуация обычная. В общем, вошел в список городов, куда собрался президент, мичиганский Ипсиланти. Там завод форда, а Дональд, дескать, поблагодарить хочет компании, производящие во время пандемии, которая в Америке сгубила число жизней просто невероятное, средства индивидуальной защиты.

За сутки до визита произошел, по-нашему, казус: 20 мая Джейсон Морган, глава совета графства Ваштено, обратился к Трампу с открытым письмом. Говорит, приезд ваш пойдет во вред, отмените, пожалуйста, поездочку. Вы, господин президент, сказали, что маску надевать при посещение заводов в Ипсиланти не будете, а мы этого не потерпим. Поэтому если все-таки хотите приехать – смените риторику.

Тут надо заметить, что губернатора Мичигана демократку Гретхен Уитмер Дональд и так не очень жалует, постоянно пытается уколоть. Дело понятное, в Мичигане сейчас «разделенное правление»: обе палаты легислатур штатов контролируются республиканцами, а губернаторы представляют демократическую партию. В общем, ввели там жесточайший карантин (из-за этих разногласий в том числе, все ведь давно в курсе какой Дональд обидчивый), позакрывали все, а ультраправые группировки, недовольные ситуацией, начали вооруженные восстания. Трижды протестующие пытались вломиться в здание легислатуры штата. Возмущался не только Мичиган, Висконсин подключился тоже, привело это, кстати, к тому, что Верховный суд штата отменил губернаторский указ о самоизоляции. Мичиган, увы, добиться этого не смог. Но ограничения ослабли.

Карантин, понятно, никто не отменил. А мы возвращаемся к нашим баранам. Письмо Моргана Трамп проигнорировал, приехал на фордовский завод, надел на какое-то время маску, но к журналистам пошел без неё. Слишком, дескать, пресса будет довольна увидеть его в средстве индивидуальной защиты, ублажать он нас не собирается. Билл Форд – правнук того самого Генри, президента сколько ни убеждал – не сработало. Еще и проблем себе заработал... бы. Если бы жил в России. Потому что «там у них» Генеральный Атторней штата Дана Ниссел в тот же день заявила, что будет иметь «очень серьезный разговор» с «Ford Motor Co» в связи с тем, что во время осмотра завода в Ипсиланти, президенту позволили часть времени находиться без маски.

Дональд тут же отправил гневный твит в адрес Даны: «Эта юродивая бездельница Дана Ниссел, Генеральный Атторней Мичигана, злонамеренно третирует «Ford Motor Co» только лишь за то, что я проинспектировал завод, выпускающий, вентиляторы, без маски. Это не их вина, и маску я надел. Неудивительно, что многие автомобильные компании покинули Мичиган, пока не приехал я». Ниссел сразу отбила: стыдно мне, что у США такой президент, надеюсь, на выборах мичиганцы вспомнят, как вы, господин Трамп, забили известно что на их здоровье и благополучие и не смогли сделать элементарное – надеть маску.

Дело на этом пока что кончилось, у Трампа другие заботы, он советуется с юристами о том, чтобы закрыть twitter за отметку его твита как фейкового, а мы решили сравнить две политсистемы и подумать: почему такое возможно «у них», и невозможно у нас? Ну, вы можете представить, чтобы собрался в какой-нибудь Иркутск Владимир Владимирович, а с ним еще и пререкаются, потому что заботятся о народе.

Обратились к юристам. Адвокат и член совета Московского областного отделения Ассоциации юристов России Геннадий НЕФЕДОВСКИЙ сказал: «По-хорошему наша власть должна опираться на народ России. Демократия должна стать народной. Для этого нужно на местах создавать органы народного самоуправления вместо сегодняшних коррумпированных органов власти. Жители должны на конкурсной основе выбирать комиссии или народные комитеты по образованию, ЖКХ, развитию экономики, культуры и религии, строительства и жилья и так далее. Только в этом случае кандидаты будут соревноваться друг с другом, предлагать конкретные программы по развитию территорий. Сейчас избираются советы депутатов, а потом создаются разные комиссии. А нужно наоборот – сначала избирать каждую комиссию или комитет в отдельности на основе конкурсных программ, а уже потом объединять их в один большой совет или комитет народного самоуправления района. Избранные на конкурсной основе жители данной территории потом из своего состава избирают руководителя объединенного народного комитета, который на самом деле и должен быть главой района. Он будет представлять народ района и обеспечивать реализацию его интересов. Комитеты должны иметь большие полномочия и материальные ресурсы для реализации своих планов. Они назначают исполнительные органы, которые реализуют поставленные комитетами задачи.

Сегодня же все перевернуто с ног на голову в местном самоуправлении. Неизвестно откуда присылается глава администрации, люди его не знают. Никаких планов по развитию района никто с ними не обсуждает, они никакого участия в управлении не принимают. Не удивительно, что народ от власти отстранен. А вакуум заполняет организованная преступность. На самом деле государство отдало организованной преступности органы местного самоуправления.

В период советской власти народ активно привлекался к управлению через партийные, комсомольские, профсоюзные организации и другие формы. Сейчас же вообще нет никаких форм реализации волеизъявления жителей территорий. Предоставив возможность людям участвовать в управлении на местах, тем самым раскроются невиданные возможности для карьерного, творческого и материального роста людей, создания новых проектов и быстрого развития страны по всем направлениям. То что происходит сейчас –четко выстроенное подчинение так называемая «пирамида власти». Это конечно необходимая вещь и помогает бороться с «царьками на местах», которых было очень много в 90 годы, но, к сожалению, попираются демократические основы из-за не четко выработанной стратегии управления и контроля, поэтому такая ситуация как в США в России невозможна по определению.

Американская система имеет свою историю и особенности формирования как государства, так и политических структур. Основатели этой системы считали, что они создают не демократическую политическую систему, а республику, в которой должен быть такой «институциональный дизайн», который не допустил бы сосредоточения в одном институте или в одной социальной группе всей полноты власти.

По их мнению, это могло бы привести или к тирании данного института, или к «тирании большинства». Отсюда озабоченность отцов-основателей разделением власти и механизмами сдержек и противовесов, обеспечивающих «свободу, права и привилегии» меньшинству, которое нельзя простым решением большинства лишить богатств, статусов, прав и привилегий. Выбор президента через коллегию выборщиков означает, что президентом США становится не тот, кто побеждает, получив большинство голосов избирателей страны, а тот, кто одерживает победу в каждом штате как в отдельном, самостоятельном государстве. Поэтому Губернатор штата имеет определенную независимость от Президента США и право реального голоса».

А мы, интересно, хоть когда-нибудь получим право реального голоса? Или это опять другая история и совсем не про нас?