С 1 июня возобновят работу санатории 15 муниципалитетов Кубани

Аргументы Недели → Общество 13+

31 мая 2020, 18:31 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

С первого дня лета в соответствии с распоряжением Вениамина Кондратьева смогут принимать отдыхающих учреждения санаторно-курортного комплекса, которые имеют специальную лицензию на медицинскую деятельность. Таких организаций 201, они находятся на территории Сочи, Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Краснодара, Новороссийска, а также Ейского, Мостовского, Темрюкского, Туапсинского, Апшеронского, Каневского, Белореченского, Лабинского и Славянского районов.

Здравницы будут организованно доставлять прибывающих туристов. Пока отдых будет возможен только на их территории – пляжи, в том числе самих санаториев, и набережные будут оставаться закрытыми.

Обязательным условием для приезда гостей станет справка об отсутствии COVID-19.

Напомним, что с учетом эпидобстановки ни один детский лагерь и санаторий в Краснодарском крае с 1 июня не откроется.