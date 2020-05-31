В обсерваторах региона за время их работы выявлено 50 человек с коронавирусом

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31 мая 2020, 18:25 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Сейчас в Краснодарском крае действуют обсерваторы на территории Краснодара, Сочи, Геленджика, Туапсе, Армавира, Анапы, Ейска, а также Темрюкского, Кущевского и Мостовского районов.

– За все время через обсерваторы края прошли 7672 гражданина. У 50 человек анализ на COVID-19 дал положительный результат, и они были переведены в медицинские учреждения, – сообщили в министерстве здравоохранения Кубани.

Напомним, что в обсерваторы отправляют граждан, вернувшихся из-за границы или других субъектов РФ, а также тех, кто не может обеспечить самоизоляцию самостоятельно или нарушил такой режим дома. Это вынужденная мера, помогающая предотвратить завоз инфекции и ее распространение в крае.

Условия содержания в обсерваторах регулируются требованиями Роспотребнадзора.