Прибывшие из Бейрута кубанцы размещены в обсерваторах

Аргументы Недели → Общество 13+

31 мая 2020, 18:22 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В соответствии с действующими ограничительными мерами прибывшим рейсом из Бейрута гражданам выдано постановление Роспотребнадзора об обязательной изоляции в течение двух недель в обсерваторе.

14 человек централизованно доставлены в обсерватор Сочи, 10 – в обсерватор кубанской столицы. Там всех пассажиров обследуют, возьмут анализы на коронавирусную инфекцию. 14 дней они проведут под наблюдением медработников.

В настоящее время в обсерваторах края находится более 2,7 тысячи человек. Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное. За все время в этих пунктах было выявлено 50 случаев подтвержденной коронавирусной инфекции.