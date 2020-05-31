О чем расскажут нам следы

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31 мая 2020, 17:55 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

Фото: А. Скляр

Часто сотрудники заповедника, передвигаясь на катере по водохранилищу Саяно-Шушенской ГЭС, наблюдают за животными, которые спускаются на водопой. Весной и ранним летом, когда уровень воды низкий, можно определить кто спускается к воде и по следам, которые хорошо просматриваются в полосе периодического затопления.

Строительство плотины Саяно-Шушенской ГЭС на Енисее у Карлова створа обусловило появление одного из крупнейших в Сибири глубоководного водохранилища, наибольшая ширина которого – 9 километров, глубина в приплотинной части – 236 метров, а площадь водосбора – 181 тыс. км². Северная и восточная границы заповедника проходят по водохранилищу Саяно-Шушенской ГЭС. Затопленная площадь долины реки Енисей в заповеднике составляет 4506 га (1,2% заповедной территории). С преобразованием долины реки Енисей в водохранилище Саяно-Шушенской ГЭС по берегам появилась полоса периодического затопления. Весной уровень воды в водохранилище самый низкий в году, а за летние и осенние месяцы вода прибывает, и уровень поднимается.

Этот участок, «оголенный» весной и постепенно затапливаемый на протяжении лета, помогает определить виды животных, которые приходят к водохранилищу чтобы утолить жажду и полакомиться молодой травой, которая весной появляется в зоне затопления раньше, чем на коренных берегах. Свежая зелень помогает восполнить запас витаминов после зимы. По следам можно установить вид животного, направление движения, а по размеру отпечатков лап определить примерный возраст. Эти данные не дают четких количественных результатов, но все же они важны для зоологов.

Наиболее часто к водохранилищу спускаются медведи, козероги, маралы и другие копытные. Также не редко ученые в ходе полевых весенне-летних экспедиций регистрируют в полосе периодического затопления и отпечатки лап снежных барсов.

Научные сотрудники, часто и подолгу находясь в «полях», тщательно собирают все возможные сведения о процессах и явлениях, происходящих на заповедной территории. Поэтому для зоологов следы, оставленные заповедными обитателями, словно приоткрытая книга природы, которая рассказывает много нового и интересного из жизни животных.

Пресс-служба заповедника «Саяно-Шушенский»