Сотрудники и военнослужащие Росгвардии по Красноярскому краю сдали кровь для врача клинической больницы

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31 мая 2020, 17:54 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

Сотрудники и военнослужащие Росгвардии по Красноярскому краю откликнулись на призыв о помощи и сдали кровь для молодого врача Красноярской межрайонной клинической больницы.

Более 40 росгвардейцев пополнили банк крови почти на 20 литров. Для стражей правопорядка сдача донорской крови не впервой, добровольцы ежегодно участвуют в организованных социальных акциях, среди них есть и почетные доноры. Вот и в этот раз личный состав красноярской Росгвардии пришел на помощь медицинскому работнику, которому необходимо переливание компонентов крови в связи с болезнью.

«В капле крови ‑ спасенная жизнь! В таких ситуациях не должно быть места равнодушию, каждый из сотрудников был готов откликнутся на призыв сдать кровь», ‑ отметил участник донорской акции командир взвода 2 батальона вневедомственной охраны майор полиции Евгений Маресов.