Латвийский публицист: Президент Латвии – незначительная личность

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31 мая 2020, 17:44 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Латвийский публицист Лато Лапса, фото соцсети

Президент Латвии Эгил Левитс любит себя называть «отцом нации». Многие латвийцы с этим не согласны. Свое мнение высказал известный публицист Латвии Лато Лапса.

«В первую очередь мы воспринимаем президента Левитса, который может «сыграться» с элитой, или же мы в первую очередь рассматриваем президента, который, кстати, любит себя называть «отцом нации», умеющего общаться с этой нацией. Но то, что мы видим в период коронавируса, это скорее не «отец нации», а декоративная фигура на носу нации».

Публицист Лапса сравнил президента Левитса с экс-главой Латвии Валдисом Затлерсом. Перевес в пользу последнего.

«Затлерс, в свое время распустивший парламент, продемонстрировал силу президентской власти, тогда как Левитс во время пандемии показал, что президент Латвии только представительская фигура. Затлерс, со всеми его недостатками показал, насколько важна личность президента даже с той Конституцией, какая у нас есть. А Левитс доказал, насколько незначительной личностью в таких кризисных обстоятельствах может быть президент».

Все чаще и чаще латвийцы стали высказывать мнение о своем недовольстве правительством и «пассивности» президента. Зато какие лозунги умеет говорить г-н Левитс! Вот только нужно ли они латвийцам? Жители Латвии со времен независимости… поумнели…