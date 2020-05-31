В Саяно-Шушенском заповеднике цветут жарки

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31 мая 2020, 17:50 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

Заповедные поляны украсились яркими оранжевыми пятнами – это распустились жарки, или купальница азиатская. Легко узнаваемые цветы относятся к раннецветущим и одними из первых появляются среди сочной зеленой травы.

Купальница азиатская (Trollius asiaticus) – это многолетнее травянистое растение из рода Купальница (Trollius) семейства Лютиковые (Ranunculaceae). За яркие цветочные лепестки растение носит народное название «огонёк» или «жарок». Купальница азиатская является очень эффектным растением, выделяясь рыжими всполохами на зелёной листве.

По поводу происхождения латинского названия рода «Trollius» существует несколько версий, поскольку ботаник, давший роду растений такое имя, не оставил потомкам информации, что натолкнуло его на подобное название. Одни ссылаются на древнегерманское слово «Troll», означающее «шар», ассоциирующийся с формой цветка. Другие приводят в пример немецкое слово «Trollblume», означающее «Цветок тролля», который якобы был в почёте у лесных сказочных жителей. Возможно, что основой послужило шведское слово «Troll», означающее «колдовство, очарование». Хотя у растения нет ничего общего с троллями из скандинавской мифологии, как правило, враждебно настроенными к человеку, его резные листья и яркие огоньки цветков полны очарования. Хотя доля «вредности» у растения есть - едкий вкус свежей травы ядовит для травоядных животных. Русское название «Купальница» дано растению за его любовь к влажным почвам лугов и лесных полян.

Основой многолетия купальницы азиатской является подземная система многочисленных шнуровидных корней. Одиночный прямостоячий стебель может быть простым, либо слегка ветвистым. Поверхность стебля гладкая, высота в зависимости от условий обитания колеблется от 10 до 80 см.

Живописные листья, рассечённые на пять сегментов ромбической формы по мере расположения по высоте стебля, меняют свои повадки. Прикорневые снабжены длинными черешками, которые выше по стеблю становятся короче, совсем исчезая ближе к верхушке. Размеры листовой пластины по мере высоты стебля становятся всё мельче. Каждый самостоятельный сегмент общего листа также надрезан на дольки-зубчики различных размеров. Итогом такой ювелирной работы природы является ажурный лист пятиугольного очертания.

Влаголюбивое растение цветёт в мае-июне, когда почва ещё пропитана влагой растаявшего снега, покрывая лесные поляны сплошным оранжево-красным ковром из крупных цветков, похожих на миниатюрные розочки. Диаметр цветков достигает 5 см. Эти цветы активно посещаются насекомыми, которые опыляют их в обмен на цветочный нектар.

Такое яркое растение не могло остаться незамеченным народными целителями. Причиной едкости травы купальницы азиатской являются алкалоиды, которые в больших количествах становятся ядовитыми для живых существ, но при правильной дозировке превращаются в лекарство, обладающее противовоспалительным и мочегонным действиями. Кроме алкалоидов, в стеблях, листьях и цветках есть кумарины, ряд микроэлементов (например, кальций, железо, марганец), а также витамины, дарящие растению противоцинготные способности.

Для территории Саяно-Шушенского заповедника купальница азиатская – обычный вид, встречающийся в поймах рек и по лугам, по кустарниковым зарослям на речных террасах, в лесах различных типов, в тундрах, на субальпийских и альпийских лугах на Кантегирском, Осевом Саянском и Хемчикском хребтах в интервале высот 540-2300 метров над уровнем моря. Растение распространено и в охранной зоне заповедника. Независимо от места произрастания, цветы купальницы азиатской радуют глаз в любую погоду – ясный день они делают еще ярче, а в дождливое и пасмурное время жарки, словно маленькие кусочки доброго солнца, поднимают настроение.

Фото: А. Скляр, из архива заповедника

Пресс-служба заповедника «Саяно-Шушенский»