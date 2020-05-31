Специалист раскритиковал новые правила по увольнению сотрудников

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31 мая 2020, 17:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Фото: pixabay.com

Минтруд предложил ввести новый порядок увольнения сотрудников в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года. Так, работодателям хотят запретить увольнять сотрудников по своей инициативе.

Адвокат Тимур Маршани считает, что подобная инициатива, напротив, может привести к созданию новых «лазеек» для увольнения сотрудников.

«Менять функционал работника без его согласования является грубейшим нарушением его трудовых прав. Функции работника без его согласования меняться не могут, поэтому любые изменения, которые будут в трудовое законодательство внесены, они должны быть на федеральном уровне сделаны. Изменение трудовой функции – это существенное изменение трудового договора», – добавил адвокат.