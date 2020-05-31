Полковник КГБ ЛССР в отставке: Лесные братья в Балтии – сложнейший вопрос

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31 мая 2020, 15:50 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Лесные братья в Балтии, фото соцсети

Кто такие «лесные братья», которые вели войну после войны? Герои или убийцы? Однозначного ответа сложно найти. Ясно только одно, «лесные братья» просуществовали более 10 лет, и, как утверждают историки, в партизанской войне в Прибалтике принимали участие почти 200 тысяч жителей. Специально для «Аргументы Недели» интервью с полковником КГБ ЛССР в отставке.

-Так кто такие «лесные братья»? Герои, убийцы…

-Если мы говорим о Балтии, то это очень и очень сложный вопрос. До сих пор материалы о «лесных братьях» засекречены! Много документов «пропало». Существует, конечно, архив, где можно изучит некоторые материалы, но, увы, только для себя и не для всех такая информация. Если тебя уже допустили к таким секретным источникам, то даешь подписку о том, что будешь молчать навеки вечные. Что я могу рассказать о «лесных братьев» в Латвии? Их еще называют национальные партизаны. Первые отряды появились в Латвии в 1944 году. И я бы разделил «лесных братьев»…

-По какому признаку?

-По политическому, идеологическому и человеческому. Были те национальные партизаны, которые реально вступали в сопротивление. Было несколько крупных партизанских формирований, которые не были единой организацией, и не вели согласованных действий. На протяжении достаточно долгого времени ( с 1944 по 1956 годы) национальные партизаны боролись против советской власти. Боролись за независимость Латвии.

-Подождите, а как же истребление мирного населения?

-Позвольте мне продолжить. А были и такие, кто уходил в леса и «прикрывался» идеей о независимости, а сам воровал, грабил, убивал. Представьте себе, ночью стук в окно, хозяин открывает дверь, а там «крепкие ребята», которые просят провизию и «рассказывают о святой борьбе». Кто они? Герои или мародеры? Как узнать? Только тогда, когда отказывались давать еду, одежду и т.д. Истинные борцы за независимость уходили, а грабители… Сами понимаете. Никто же из историков не отрицает сей факт. Да, никто и не спорит, что в такие партизанские движения уходили и бывшие легионеры СС. Особенно, много «вливаний» было после боев в Курземе. Советские войска продвигались на территорию Латвии, а те, кто не хотел плена, лагерей или в партизаны. Кстати, первые отряды «лесных братьев» появились на востоке Латвии летом 1944 года и там было много русских жителей.

-В конце войны? Зачем русские жители Балтии шли в леса?

-Многие хотели избежать призыва в наступающую советскую армию. Понимаете, вопрос «лесных братьев» - сложный и неоднозначный. Были и те, которые хотели элементарно отомстить и почувствовать свою власть. Вот тут и вступает человеческий фактор. Нет особого секрета, что некоторые такие отряды «работали» под прикрытием НКВД.

-Что это означает?

-Не все в Балтии были рады приходу советского строя. Оккупации. Я говорю о мирном населении. Большинство недовольных оккупацией были в деревнях, на хуторах. Создавались такие отряды «лесных братьев», которые уничтожали неугодное мирное население. Но были и те, кто выжил. И решил отомстить. Они собирались в отряды и приходили, например, к парторгу в деревне или сочувствующим, и, конечно, убивали. Мстили за своих близких. Есть такой интересный факт: руководителем одного из таких партизанских движений был католический священник. Вот такая жизнь.

-Вы помните фильм «Долгая дорога в дюнах»?

-Конечно. Вы хотите спросить о том, почему отец Марты ушел к «лесным братьям»?

-Да. Почему выбрал такой путь?

-Там все предельно ясно! Все можно понять из игры Эдуарда Карловича Павулса. Гениально сыграл! Я бы его отнес к категории… «отчаявшихся». Он прекрасно понимал, что происходит, где и как ему придется жить. Он понимал, но была и маленькая надежда на то, что прежняя жизнь вернется. Надежда же умирает последней. Увы, не случилось. Я бы назвал движение «лесных братьев», как элемент гражданской войны. К сожалению, многие документы утеряны, и разобраться до конца нам не получиться.

-Благодарю.