ЦИК подготовил новые революционные изменения в порядок голосования

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31 мая 2020, 13:02 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

Сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц, фото twitter.com

Сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц опубликовал на сайте объединения предлагаемые Центральной избирательной комиссией (ЦИК) новые поправки в порядок проведения общероссийского голосования.

Эксперт напомнил о ранее установленных изменениях:

«Нет общественных и партийных наблюдателей, всех назначает госорган. Показатели, которые позволяют оценить достоверность итогов голосования, исключены из протоколов. Досрочное и «надомное» голосование, чрезмерное использование которого сам ЦИК раньше считал признаком неблагополучия выборов, существенно расширены. Более того, введен новый институт, ранее отсутствовавший в российском законодательстве, - досрочное «надомное» голосование. Существенно снижена открытость процедур подсчета».

Предложения, вносимые в новый проект:

1. Выдача бюллетеней без указания паспортных данных

Предлагается при выдаче бюллетеня не вписывать в список участников голосования их паспортные данные, как это всегда делают на выборах и референдумах. То есть паспортные данные планировали вписывать еще два месяца назад, когда принимался порядок, а теперь передумали. Кроме подписи избирателя концов больше не будет. С учетом того, что все будут в масках, это прямая дорога к каруселям, многократному голосованию, припискам и вбросам.

2. Шесть дней досрочного выездного голосования на улице

Предлагается, что в течение шести дней до дня голосования может организовываться голосование на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах. Это абсолютно неподконтрольная процедура, реальность проведения которой установить без следственных действий будет невозможно. Очевидно, что в большинстве своем она будет проходить без участия наблюдателей.

3. Неуважительное «надомное» голосование

Вызвать голосование «на дом» можно будет вообще, не указывая уважительность причины. Более того, если обращение о «надомном» голосовании передано при содействии другого лица, комиссия теперь не будет указывать в реестре заявок ФИО и адрес места жительства этого лица. Значит, будут раздувать списки «надомников» всеми возможными искусственными способами.

4. Участники голосования, члены комиссий и наблюдатели - расходный материал

Если же изучить согласованные с ЦИК рекомендации Роспотребнадзора, складывается впечатление, что голосование проводится в условиях военного времени. Ради чего все это?

Снижение качества голосования:

- кабины для тайного голосования без шторок;

- гражданам лишь рекомендуется кратковременно снимать защитные маски при предъявлении паспорта, который в руки члену комиссии не передается, а демонстрируется на расстоянии;

- дезинфекция авторучек после каждого голосующего. Это будет приводить к столпотворению на участках в часы высокой явки;

- каждый час в работе комиссии объявляется технологический перерыв для дезинфекции помещения, мебели и оборудования. На это время сохранность бюллетеней, списка участников голосования и другой документации обеспечивает председатель комиссии. Это прямой путь к фальсификациям.

Свидетельства опасности проведения голосования:

- график голосования домов по определенным дням и часам;

- организация площадок для голосования в армейских палатках, под тентами и шатрами перед входом в здание, где традиционно располагался избирательный участок;

- на подходе к площадке для голосования температурный контроль;

- изоляция участников голосования с температурой до приезда скорой помощи;

- оперативная замена членов комиссий и наблюдателей от общественных палат на новых в случае ухудшения состояния их здоровья;

- схема передвижения по участку для избежания очередей и скопления людей;

- пункт дезинфекции рук и выдача одноразовых масок и перчаток;

- прием воды членами комиссий каждые 15 мин.;

- после организации голосования граждан, находящихся на карантине, члены комиссии должны пройти усиленные дезинфекционные мероприятия в отдельном помещении.

Эксперт отмечает, что «непрозрачная процедура проведения голосования вкупе с противоэпидемиологическими мерами создает основу для широкомасштабных фальсификаций».