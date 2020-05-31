ЦИК подготовил новые революционные изменения в порядок голосования

Сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц опубликовал на сайте объединения предлагаемые Центральной избирательной комиссией (ЦИК) новые поправки в порядок проведения общероссийского голосования.
Эксперт напомнил о ранее установленных изменениях:
«Нет общественных и партийных наблюдателей, всех назначает госорган. Показатели, которые позволяют оценить достоверность итогов голосования, исключены из протоколов. Досрочное и «надомное» голосование, чрезмерное использование которого сам ЦИК раньше считал признаком неблагополучия выборов, существенно расширены. Более того, введен новый институт, ранее отсутствовавший в российском законодательстве, - досрочное «надомное» голосование. Существенно снижена открытость процедур подсчета».
Предложения, вносимые в новый проект:
1. Выдача бюллетеней без указания паспортных данных
Предлагается при выдаче бюллетеня не вписывать в список участников голосования их паспортные данные, как это всегда делают на выборах и референдумах. То есть паспортные данные планировали вписывать еще два месяца назад, когда принимался порядок, а теперь передумали. Кроме подписи избирателя концов больше не будет. С учетом того, что все будут в масках, это прямая дорога к каруселям, многократному голосованию, припискам и вбросам.
2. Шесть дней досрочного выездного голосования на улице
Предлагается, что в течение шести дней до дня голосования может организовываться голосование на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах. Это абсолютно неподконтрольная процедура, реальность проведения которой установить без следственных действий будет невозможно. Очевидно, что в большинстве своем она будет проходить без участия наблюдателей.
3. Неуважительное «надомное» голосование
Вызвать голосование «на дом» можно будет вообще, не указывая уважительность причины. Более того, если обращение о «надомном» голосовании передано при содействии другого лица, комиссия теперь не будет указывать в реестре заявок ФИО и адрес места жительства этого лица. Значит, будут раздувать списки «надомников» всеми возможными искусственными способами.
4. Участники голосования, члены комиссий и наблюдатели - расходный материал
Если же изучить согласованные с ЦИК рекомендации Роспотребнадзора, складывается впечатление, что голосование проводится в условиях военного времени. Ради чего все это?
Снижение качества голосования:
- кабины для тайного голосования без шторок;
- гражданам лишь рекомендуется кратковременно снимать защитные маски при предъявлении паспорта, который в руки члену комиссии не передается, а демонстрируется на расстоянии;
- дезинфекция авторучек после каждого голосующего. Это будет приводить к столпотворению на участках в часы высокой явки;
- каждый час в работе комиссии объявляется технологический перерыв для дезинфекции помещения, мебели и оборудования. На это время сохранность бюллетеней, списка участников голосования и другой документации обеспечивает председатель комиссии. Это прямой путь к фальсификациям.
Свидетельства опасности проведения голосования:
- график голосования домов по определенным дням и часам;
- организация площадок для голосования в армейских палатках, под тентами и шатрами перед входом в здание, где традиционно располагался избирательный участок;
- на подходе к площадке для голосования температурный контроль;
- изоляция участников голосования с температурой до приезда скорой помощи;
- оперативная замена членов комиссий и наблюдателей от общественных палат на новых в случае ухудшения состояния их здоровья;
- схема передвижения по участку для избежания очередей и скопления людей;
- пункт дезинфекции рук и выдача одноразовых масок и перчаток;
- прием воды членами комиссий каждые 15 мин.;
- после организации голосования граждан, находящихся на карантине, члены комиссии должны пройти усиленные дезинфекционные мероприятия в отдельном помещении.
Эксперт отмечает, что «непрозрачная процедура проведения голосования вкупе с противоэпидемиологическими мерами создает основу для широкомасштабных фальсификаций».