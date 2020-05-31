Коронавирус 31 мая: новые штрафы для россиян и прогулки по графику

Число заражённых COVID-19 в мире достигло 6 174 863 человек. Погибли 372 862 инфицированных, вылечились – 2 746 285.

Министерство здравоохранения РФ одобрило первый российский препарат для лечения пациентов с COVID-19. Торговое название препарата «Авифавир». 22 мая РФПИ заявил, что препарат прямого антивирусного действия, мешающий размножению коронавируса, доказал свою эффективность в ходе клинических испытаний. Фонд вместе с группой компаний «Химрар» надеется приступить к его выпуску.Однако у медиков вся надежда на вакцину. ВОЗ считает, что без вакцины полностью победить пандемию COVID-19 невозможно. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о том, что вакцины должны быть безопасны для населения. По его словам, клинические испытания вакцины начнутся совсем скоро.

Бразильская статистика побила новый рекорд. Количество ежедневных диагнозов там увеличилось почти до 30 тысяч.Таковы данные ресурса Worldometers. За минувшие сутки в Бразилии заразились 29 526 человек. Это абсолютный рекорд для страны.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что вторая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 может быть в период подъема ОРВИ будущей осенью. По словам Поповой, связанные с коронавирусами сезонные заболевания не дают перекрестного иммунитета для COVID-19. Она подчеркнула, что абсолютно точно можно сказать, что коронавирус сезонный не дает перекрестного иммунитета для COVID-19. Главный санитарный врач надеется, что новая вакцина от коронавирусной инфекции будет получена до второй волны распространения заболевания. Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тысяч рублей за отказ от предписанных законом вакцинаций, медосмотров и прививок. Поддержите издание Оформите годовую подписку

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Граждан могут обязать платить штрафы за отказ от вакцинации. «Один из наших препаратов, он не идет по классической схеме введения внутримышечного, а схема введения интерназальная, то есть, фактически, он просто закапывается в нос. Запущено полномасштабное доклиническое исследование данных препаратов как в части эффективности, так и безвредности», – пояснил он в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцина» на телеканале «Россия-1». Максютов отметил, что животные хорошо перенесли все испытания вакцины от нового коронавируса: «Никаких нежелательных реакций мы также не наблюдали».

Прогулки по графику в Москве – необходимое решение в текущей ситуации, иначе последует новая вспышка заболеваемости. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщил врач и телеведущий Александр Мясников. «Несомненно, соблюдать эти правила следует. При том что нам всем это надоело и хочется на волю, любой разумный человек должен понимать: после такого большого периода так просто взять и всех выпустить — это невозможно, и ни в одной стране этого не сделали. За этим, конечно, сразу будут следовать вспышка и продление ограничительных мер. Любой карантин подразумевает постепенный выход, просто по определению. Если кто-то думает, что у нас будет не так, — это наивно. Если раздражают прогулки по расписанию – тогда хочу сказать: предложите другой, более разумный способ. Только так, чтобы люди не вышли массово на улицу и не страдали потом из дома», – сказал Александр Мясников. Он напомнил о необходимости носить маски и перчатки в период распространения заболевания.

«Гебрейзус, выйди вон». Отношения США и ВОЗ серьёзно испортились. На дворе уже конец мая, а коронавирусное происхождение до сих пор остаётся загадкой.