Депутат Мосгордумы: Коммунальные службы столицы оперативно реагируют на сигналы горожан

Аргументы Недели → Общество 13+

31 мая 2020, 12:45 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве устраняют последствия ливня, фото соцсети

Член комиссии столичного парламента по городскому хозяйству и жилищной политике депутат Игорь Бускин сообщил в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва», что городские коммунальные службы оперативно реагируют на запросы москвичей.

«Как говорил наш мэр, природа нас постоянно испытывает в последнее время. Климат меняется, у нас была теплая зима, не было достаточно осадков. Но то, что сейчас происходит, для природы большой бонус, а для городских служб - это большое испытание. То, что природа не получила зимой и весной после таяния снегов, в настоящий момент она восполняет, 38 мм осадков - это громадное количество. В ближайшее время по всем предварительным показателям нас ждут еще такие же ливни. Городские службы, «Мосводоканал» у нас в моменты подтопления, как всегда, впереди планеты всей, и низкий поклон им за это. По любому обращению «Мосводоканал» никому не отказывает приехать, даже откачать воду из подвала, несмотря на то, что аварийных работ очень много», - сказал Игорь Бускин.

По его словам, подтопления «были, есть и будут». Но это, отметил парламентарий, показатель, прежде всего, того, что модернизация городских систем ведется ежегодно.

«Москвичи не молчат, активно этим пользуются. Все телефоны, которые есть на сайте mos.ru, на сайтах префектур, управ и городских служб, все уже наизусть знают. Таких суперсервисных услуг у нас, наверное, никогда не было», - заключил депутат.

Напомним, в пятницу в Москве прошел рекордный ливень. Впервые за 140 лет наблюдений 29 мая выпало около 40 мм осадков. Вечером началась гроза, поднялся сильный ветер. СМИ сообщали, что были повалены более 50 деревьев, повреждены почти 20 автомобилей. Из-за ухудшения погодных условий все городские службы работали в усиленном режиме.

Городские службы находятся в режиме повышенной готовности из-за прогнозируемого ухудшения погоды.

Согласно прогнозу синоптиков, в столице с вечера субботы до 9 утра воскресения ожидаются сильные дожди, местами грозы, с порывами ветра до 20 м/с.