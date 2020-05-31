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В сеть попали фото, как «поплыли» после дождя жители Опалихи и Нахабино в Подмосковье

, 11:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

В сеть попали фото, как «поплыли» после дождя жители Опалихи и Нахабино в Подмосковье
фото из соцсети

В сеть попали фото, как «поплыли» после дождя жители микрорайона Опалиха и поселка Нахабино в Подмосковье. Дожди, как и прогнозировали синоптики, обрушились на столичный регион.

Прокуратура Московской области начала проверку после общения граждан по поводу затопления нескольких населённых пунктов в городском округе Красногорск. Представитель областного надзорного ведомства Марина Каурова сообщила со ссылкой на жалобы граждан, что несколько улиц в Нахабино и Опалихе затопило канализационными стоками.

В Опалихе до станции можно добраться только по колено в воде. В некоторых домах вода подошла до окон.

По данным МЧС, в субботу, 30 мая, после ливней подтоплены территории городского округа Красногорск. В садовом некоммерческом товариществе ( "Лесные поляны" поселения Нахабино подтоплено 80 приусадебных участков. Дома в зону подтопления не попали. Из опасной зоны эвакуированы 20 человек.

Также в Нахабино был подтоплен участок улицы Речная, уровень воды достиг 50 см. Жителям Нахабино пришлось спасать домашних животных.

В микрорайоне "Опалиха" вода залила часть дороги у железнодорожной платформы и три приусадебных участка по улице Новая Московская, уровень воды - 60 см. Подтопления также устраняют на Ильинском шоссе в Красногорске.

Фото из соцсетей главы городского округа Красногорск Эльмиры Хаймурзиной

ИЧ

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