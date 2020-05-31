Определено самое опасное для людей растение-сорняк

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31 мая 2020, 10:49 [ «Аргументы Недели» ]

борщевик, фото: George Zakharchuk, globallookpress.com

Растение борщевик - известный сорняк. Огромные зонтики виднеются на полянках вдоль дорог издалека.

Гигантский борщевик Сосновского в высоту достигает нескольких метров, а зонтики-соцветия могут иметь диаметр до метра.

Растение крайне опасно для людей. В соке борщевика содержатся светочувствительные вещества из группы фуранокумаринов. Эта жидкость при попадании на кожу резко увеличивает ее чувствительность к ультрафиолету, и под воздействием солнечного света усиливается пигментация кожи, появляются не только раздражения, но и серьёзные ожоги. Если на тело попало много сока, то вызванные им ожоги могут привести даже к гибели человека. Попадание сока борщевика в глаза грозит слепотой, а если вдохнуть пыльцу растения или аэрозоль сока, то есть риск получить отёк верхних дыхательных путей и верхних частей пищевода.

Важно не трогать это опасное растение руками, а если это случилось, то нужно быстро принять меры, - говорится в статье на сайте popmech.ru.

Во-первых, промыть кожу большим количеством проточной воды, используя мягкую губку и мыло. Во-вторых, не менее 2−3 суток после попадания сока борщевика на кожу её необходимо держать под одеждой и стараться не появляться под солнцем. А лучше всего обратиться к врачу.