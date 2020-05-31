В Москве злоумышленники отняли у безработного рюкзак с 12 млн рублей

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31 мая 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

В Москве злоумышленники напали на безработного мужчину и отобрали у него рюкзак с 12 миллионами рублей. Инцидент произошел в районе Левобережный. По данным столичной полиции, 30 мая двое неизвестных в масках брызнули мужчине в лицо из газового баллончика, избили его и похитили рюкзак, в котором находилась крупная сумма денег, личные документы, ключи от квартиры. Злодеи скрылись с похищенным в неизвестном направлении.

44-летний неработающий потерпевший обратился с заявлением в полицию. В сообщение о разбойном нападении уточняется, что инцидент произошел около одного из домов на Ленинградское шоссе.

По данному факту полиция начала проверку.