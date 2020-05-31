В Подмосковье коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за ливней

Аргументы Недели → Общество 13+

31 мая 2020, 09:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

ливень, фото: pexels.com

В Подмосковье в воскресенье, 21 мая, областная аварийно-восстановительная служба переведена на работу в режиме повышенной готовности из-за погоды. Второй день в регионе идут сильные дожди.

В министерстве жилищного хозяйства Московской области сообщили, что "в связи с прогнозированием ухудшения погодных условий и выпадением месячной нормы осадков" аварийно-восстановительная служба переведена в режим повышенной готовности, перекачивающее и другое насосное оборудование. Проведена проверка 64 объектов ЖКХ в 16 муниципальных образованиях Московской области, расположенные в зонах наиболее вероятного затопления. На утро воскресенья подтоплений не зафиксировано, ситуация находится под контролем.

Накануне из-за ливня в подмосковном Нахабино речка вышла из берегов, в населенном пункте был потоп.

В Красногорске затопило микрорайон Опалиха.