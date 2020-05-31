Вирусолог прокомментировал «новую» версию происхождения коронавируса COVID-19: «Все произошло естественным путем»

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31 мая 2020, 08:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

коронавирус, pexels.com

Анатолий Альштейн, известный российский вирусолог, доктор медицинских наук, прокомментировал «новую» версию происхождения коронавирусной инфекции COVID-19.

Директор Национального центра по профилактике и контролю заболеваний Китая Гао Фу убежден, что новый коронавирус возник задолго до эпизода в Ухани, а местный рынок морепродуктов стал только очагом передачи заболевания. Китайские ученые опровергли предыдущую версию возникновения коронавируса SARS-CoV-2, ставшего причиной пандемии COVID-19 во всем мире. По их словам, первоисточником вируса является не рынок морепродуктов в Ухане, так как генетические исследования образцов животных этого рынка показали, что у них не было COVID-19, соответственно, они не могли быть источником заражения покупателей. Точное место заражения нулевого пациента неизвестно.

Анатолий Альштейн усомнился в важности новых выводов китайских ученых о возникновении коронавируса. Он скептически оценил результаты исследований, проведенных экспертами Центра, отметив, что "такие исследования дают штучные результаты". По его мнению, был один положительный результат, от него могло все и пойти. "Эти выводы не имеют строгих результатов, и пересматривать что-либо не имеет смысла и большого значения", - считает российский вирусолог.

"Никакого принципиального значения для нашей эпидемии это не имеет… Не важно, кто виноват. Скорее всего, их просто нет, и все это произошло естественным путем", - заключил вирусолог Анатолий Альштейн.