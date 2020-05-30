Питьевой режим: главные мифы о воде

Аргументы Недели → Общество 13+

30 мая 2020, 23:16 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

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Вода – важнейшая часть пищевого рациона, она входит в состав всех клеток и тканей организма, служит наилучшим растворителем для многих биологически важных веществ, обеспечивает течение метаболических процессов, участвует в теплорегуляции. Однако вокруг этой жидкости ходит немало мифов.

Человеку нужно пить 2,5 литра воды в день

Впервые эта рекомендация встречается в статье «Рекомендуемые нормы питания», опубликованной в 1945 году сотрудниками Комиссии по питанию США. В ней указано, что большинству взрослых нужно 2,5 л воды в день. Однако специалисты уточняли, что мы получаем жидкость не только с водой, а также из супов и каш, фруктов и овощей, чая и кофе. При этом в среднем за сутки организм человека выводит 2,5 л воды: 1,5 л с мочой, 500 мл с потом, 400 мл с выдыхаемым воздухом, 100 мл с калом.

Таким образом, ответ простой – всё индивидуально. Большинство здоровых людей может поддерживать водный баланс в организме, не высчитывая специально, сколько им необходимо выпить.

У всех людей потребность в жидкости одинаковая

Это большое заблуждение. Потребность организма в жидкости зависит от множества факторов: вес, пол, возраст, физическая активность, климат. Она может варьироваться от 2 до 16 литров в день в зависимости от режима дня.

Для понимания: Институт Медицины Национальной Академии Наук США советует 2,7 л (для женщин в возрасте 19-30 лет) и 3,7 л (для мужчин в возрасте 19-30 лет).

Человек больше чем на 70% состоит из воды

Количество воды в организме зависит от пола, возраста, соотношения жировой и мышечной массы. У женщин, например, оно в среднем меньше, чем у мужчин, в связи с меньшим количеством мышц и большим количеством жировой ткани.

С возрастом количество воды в организме снижается: у женщин и мужчин старше 50 лет этот показатель составляет в среднем 47% и 56% соответственно.

Во время тренировок пить нельзя

Специалисты советуют выпить стакан воды до тренировки и во время тренировки для поддержания водного баланса каждые 15 минут употреблять по 75-100 мл воды. После тренировки следует восстановить каждые потерянные 500г веса с помощью 500-700 мл воды.

Вода перед сном провоцирует отеки

Ложь. Вода не вызывает задержку жидкости в организме. Так делают только продукты, богатые солью и сахаром. А вот отеки без повода – повод обратиться к врачу и вовремя начать лечение.

Воды много не бывает

Очередной миф. Избыток воды может вызывать головную боль, спутанность сознания, тошноту, рвоту. В итоге, она становится убийственной и наносит организму непоправимый удар, который может выражаться не только в заболеваниях, но даже коме и смерти. Особенно важно следить за количеством потребляемой воды людям с болезнями почек и спортсменам.

Вода полезна для кожи

А вот это правда! Если эпидермис содержит недостаточное количество жидкости, то кожа теряет эластичность, кожа ощущается сухой и стянутой. Также образование секрета сальных желез, расположенных в коже человека, увеличивается в случае недостатка жидкости. Это может способствовать возникновению акне.