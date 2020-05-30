Почему статистика Санкт-Петербурга по смертности от коронавируса сильно «отстает» от европейской

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30 мая 2020, 22:51 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Новая газета

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В 8-миллионном Нью-Йорке от коронавируса умерли 29 тысяч человек, в 3-миллионном Мадриде — 8 тысяч. В 5-миллионном Петербурге к 28 мая скончались 167 пациентов. Многие задаются вопросом: нам везёт или что-то не так со статистикой?

24 мая на сайте Администрации Санкт-Петербурга появилась новость с ободряющим заголовком: «Комиссия по анализу летальных исходов увеличила интенсивность работы». Однако из материала следует, что официальные цифры по коронавирусу как минимум отстают от реальной ситуации. «Комиссия по анализу летальных исходов...подтвердила еще 20 смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге. Пациенты скончались в апреле – первой половине мая 2020 года». Вот такая вот статистика... отстающая.

Член комиссии по анализу летальных исходов, главный патологоанатом Петербурга Маргарита Рыбакова пояснила, что история болезни одного пациента, который, например, 30 дней пролежал в больнице и скончался, — объемом с пачку бумаги для принтера. За день Маргарита может посмотреть 10 случаев и еще 10 случаев — второй патологоанатом. Таким образом, если в статистику по смертности попало 20 новых случаев летальных исходов от коронавируса, то просмотрено было около ста историй болезни.

Эксперты считают, что такое отставание от европейской статистики связано с тем, что в России считают смертность «от коронавируса», а в других странах «с коронавирусом». «Если человек с коронавирусом умер от инфаркта, инсульта, от того, что его сбила машина, — причина смерти не ковид. Я не отрицаю, что он мог быть толчком для развития основного заболевания. Но на вскрытии я не вижу, чтобы именно он повлиял на клетки организма, у людей с положительным анализом, например, порой вообще нет никаких изменений в легких. Как патологоанатом может написать, что именно коронавирус стал причиной смерти?», – поясняет Рыбакова.

Однако по мнению кандидата биологических наук, доцента ВШЭ в Петербурге Алексея Куприянова, статистика смертности и заболеваемости, которую официальные органы предлагают нам сейчас, понижает видимую опасность коронавируса для населения. «Если честно, все равно, от чего скончался человек — собственно от коронавируса или на фоне своих заболеваний он не вынес еще и атаки COVID-19, — говорит он. — Потому что, если бы не этот вирус, то человек, возможно, прожил бы еще долго. Из-за неоказания качественной помощи по хроническим заболеваниям тоже стоит ждать роста смертности. Сократится срок жизни людей с подобными болезнями. Это отложенный эффект на несколько лет».

За последние сутки в России выявлено 8 952 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах. В Санкт-Петербурге заболели ещё 260 человек. За весь период пандемии от коронавируса умерли 4 555 человек.