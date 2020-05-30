В МЧС Москвы предупредили о сильном ветре, грозе и ливне

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30 мая 2020, 21:23 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В МЧС Москвы предупредели горожан об ухудшении погоды в субботу, 30 мая, вечером. Ветер начал училиваться в столице уже во второй половине дня. В некоторых районах столицы начал капать дождь. ФГБУ "Центральное УГМС" разослало москвичам СМС-ки с предупреждение о том, что с 21 часа 31 мая в Москве ожидаются сильные дожди, гроза, ветер с порывами до 18 метров в секунду.

Пешеходов призывают не укрываться и не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями.

Накануне в столичном регионе погода устроила неприятные сюрпризы. В Москвы ветер повалил около 50 деревьев. Некоторые из них рухнули на автомобили. Также выпало рекордное количество осадков. Пострадали жители ближайшего Подмосковья, особенно в Красногорском и Истринском районах. В МЧС рассказали, что подтопления зафиксированы также в городских округах Истра и Красногорск. Последствия сильных ливней устраняют 197 человек и 68 единиц техники.