Спикер Мосгордумы за прошлый год заработал почти 2 миллиарда рублей. Как такое возможно?

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30 мая 2020, 19:02 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель Мосгордумы член фракции Единая Россия Алексей Шапошников оказался миллиардером. Общая сумма декларированного годового дохода за 2019 год составила 1 951 948 561 рубль.

Такие сведения опубликованы на сайте московской Думы. За год доход Шапошникова вырос в 80 раз, в 2018 году он указывал доход в 24,4 миллиона, уточняет «Интерфакс». Если прикинуть с калькулятором в руках, то выходит, что в месяц народный избранник зарабатывал чуть больше 162 с половиной миллионов.

При этом, МБХ сообщает, что «согласно данным «СПАРК-Интерфакс», Алексей Шапошников единолично владеет двумя компаниями — «Ваш консалтинг» и «Северянин». За 2019 год они отчитались об убытках в 4,3 млн рублей и в 7,6 млн рублей соответственно.

Если это правда, то парламентарием должна заняться прокуратура, но скорее всего, нам "докажут", что это просто ошибка на думском сайте.