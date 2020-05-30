На предприятии «Газпрома» в Кировской области заболели 52 сотрудника и их родственники

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30 мая 2020, 18:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

коронавирус, фото: pexels.com

В Малмыжском районе Кировской области, на предприятии ПАО "Газпром" увеличился очаг заболевших COVID-19. В Роспотребнадзоре сообщили, что заразились коронавирусом 52 сотрудника и 39 человек из их семей.

100 человек, которые были в контакте с зараженными, находятся на карантине. Предприятие не закрыто. Оставшиеся сотрудники продолжают работать вахтовым методом. Они постоянно находятся на предприятии и не выходят.

Ранее 25 мая на одном из предприятий ПАО "Газпром" произошла вспышка заражения коронавирусом. Предприятие перешло на вахтовый метод работы. По данным источника, вспышка COVID-19 произошла на одном из предприятий ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород". Заболели сотрудники Кировского отделения охраны, входящего в Нижегородский отряд охраны Приволжского межрегионального управления охраны ПАО "Газпром" в Самаре. В настоящий момент на предприятии остаются работать вахтовым методом 30 сотрудников.

Всего в Кировский области заразились 1629 человек. 950 человек выздоровели. 15 человек скончались.

За последние сутки в Кировской области зарегистрировано 62 новых случаев COVID-19, еще двое скончались.